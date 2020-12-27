Флай, рро - это когда ты можешь деньги принять наличкой, но обязан внести запись на сервер налоговой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:17
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31
Cash is trash
Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — термін в законодавстві України, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями. Визначення та використання реєстраторів регламентується Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Напр., в Швеції за 2 місяці ні разу не мацав готівку.
Навіть не знаю як їх крони виглядають і "копійки".
https://fi202x.blogspot.com/
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