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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6060606160626063

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:17

  flyman написав:А працював би долярчик з РРО а не чорним налом, то не займався би дурнею.
Як заробляє\майданить ми фотки бачили ...

Флай, рро - это когда ты можешь деньги принять наличкой, но обязан внести запись на сервер налоговой
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31

  Grand Touring написав:
  flyman написав:А працював би долярчик з РРО а не чорним налом, то не займався би дурнею.
Як заробляє\майданить ми фотки бачили ...

Флай, рро - это когда ты можешь деньги принять наличкой, но обязан внести запись на сервер налоговой

Cash is trash


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — термін в законодавстві України, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями. Визначення та використання реєстраторів регламентується Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»


Напр., в Швеції за 2 місяці ні разу не мацав готівку.
Навіть не знаю як їх крони виглядають і "копійки".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6060606160626063
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