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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6061606260636064>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:17

  flyman написав:А працював би долярчик з РРО а не чорним налом, то не займався би дурнею.
Як заробляє\майданить ми фотки бачили ...

Флай, рро - это когда ты можешь деньги принять наличкой, но обязан внести запись на сервер налоговой
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31

  Grand Touring написав:
  flyman написав:А працював би долярчик з РРО а не чорним налом, то не займався би дурнею.
Як заробляє\майданить ми фотки бачили ...

Флай, рро - это когда ты можешь деньги принять наличкой, но обязан внести запись на сервер налоговой

Cash is trash


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — термін в законодавстві України, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями. Визначення та використання реєстраторів регламентується Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»


Напр., в Швеції за 2 місяці ні разу не мацав готівку.
Навіть не знаю як їх крони виглядають і "копійки".
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:00

  Grand Touring написав:Не имею ничего против Флая и Долярчика, но Долярчик прав. Чтобы заплатить через моно, нужно снять наличку в своем банке (заранее заказать), с торбой поехать на край света в кассу ТАСа, постоять в очереди и положить на счет. За это время Долярчик может заработать 0-10000 грн

Флаг же программист может просто отодвинуть свою работу на 4 часа и ничего не потерять, а Долярчику нужно не пропустить клиента как на рыбалке

+1
Все вірно!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:07

Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

flyman - я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою.
- щоб я тупо ввів суму - видав чек і все!
- щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все!
- і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!

п. с.
Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:17

  Долярчик написав:Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...? :D


Я взявши бетон за 926к гривен, повернув порядка 26к гривен (трошки попередньої підготовки) :wink: . Гадаю, така "метушня" вартує того.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:24

  Долярчик написав:
  drevlyanin написав:Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.

Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...? :D


Так все вірно зробили, вони дали ті банки для тих, хто кеш приносить в кассу, а зручніше платити з того банку, де гроші лежать
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:30

  Долярчик написав:flyman - я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою.
- щоб я тупо ввів суму - видав чек і все!
- щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все!
- і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!

п. с.
Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!

тобто тяжко тобі вести базу даних не в зошиті, а в електронній формі?
і платити 5% податку від доходу .
жах, і зрада.

продвинуті давно перейшли в онлайн та користуються дропшип/спотифай,
думаю тобі з 20см піпкою це не осилити.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:42

  flyman написав:не знаю, як ти, але в мене з усіх комісій було лише 190 грн. 1 раз через Моню, і з них 80 грн вернулося кешбеком за відкриття карти, а решту робив через через 2 банки, які не беруть комісій зовсім. Тебе взули, а ти вихваляєшся.



Ви також десь посередині, бо не заробили)...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:09

  jay2004 написав:
Я взявши бетон за 926к гривен, повернув порядка 26к гривен (трошки попередньої підготовки) :wink: . Гадаю, така "метушня" вартує того.
Розказуйте, кешбек з ПУМБу на сеп, переміряли квадрати і виявили недостачу 1 м2, зняли на камеру фінансові махінаціїї, що ще?
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