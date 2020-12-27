Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — термін в законодавстві України, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями. Визначення та використання реєстраторів регламентується Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Напр., в Швеції за 2 місяці ні разу не мацав готівку. Навіть не знаю як їх крони виглядають і "копійки".
Grand Touring написав:Не имею ничего против Флая и Долярчика, но Долярчик прав. Чтобы заплатить через моно, нужно снять наличку в своем банке (заранее заказать), с торбой поехать на край света в кассу ТАСа, постоять в очереди и положить на счет. За это время Долярчик может заработать 0-10000 грн
Флаг же программист может просто отодвинуть свою работу на 4 часа и ничего не потерять, а Долярчику нужно не пропустить клиента как на рыбалке
flyman - я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою. - щоб я тупо ввів суму - видав чек і все! - щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все! - і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!
п. с. Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
Долярчик написав:Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири: 1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком! 2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком! 3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн. Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...?
Я взявши бетон за 926к гривен, повернув порядка 26к гривен (трошки попередньої підготовки) . Гадаю, така "метушня" вартує того.
drevlyanin написав:Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.
Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири: 1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком! 2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком! 3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн. Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...?
Так все вірно зробили, вони дали ті банки для тих, хто кеш приносить в кассу, а зручніше платити з того банку, де гроші лежать
Долярчик написав:flyman - я не проти НОРМАЛЬНОГО РРО, щоб це було в смартфоні, чи простиий "малий термінал" з'єднаний з Податковою. - щоб я тупо ввів суму - видав чек і все! - щоб мене не колисало вводити 100500 найменувань/видів товару, прихід/розхід товару... - а просто, щоб Податкова бачила, які я суми "ворочаю" і все! - і за первинку(первинні документи) щоб мене не гр@ли, так як все пропускають через митницю і там мають видавати документи, а не в мене їх вимагати!
п. с. Це ж СПРОЩЕНКА - вона має бути "ПРОСТОЮ"/ЛЕГКО ВЕСТИ ЇЇ МАЄ ЛЮДИНА, А НЕ ПЕРЕЙМАТИСЬ, ЩО ДЕСЬ ЩОСЬ НЕ ТАК ВБИВ/ВПИСАВ/КОМУ НЕ ТАМ ПОСТАВИВ!
тобто тяжко тобі вести базу даних не в зошиті, а в електронній формі? і платити 5% податку від доходу . жах, і зрада.
продвинуті давно перейшли в онлайн та користуються дропшип/спотифай, думаю тобі з 20см піпкою це не осилити.
flyman написав:не знаю, як ти, але в мене з усіх комісій було лише 190 грн. 1 раз через Моню, і з них 80 грн вернулося кешбеком за відкриття карти, а решту робив через через 2 банки, які не беруть комісій зовсім. Тебе взули, а ти вихваляєшся.