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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6061606260636064

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17

  Zebra написав:Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.
Жирный похудеет, худой сдохнет. Есть разница платить 5 тыс грн коммуналки при зарплате 12 тыс грн (в регионах) и 17 тыс грн в Киеве
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17

  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.

А мой - что в таком случае будет мало того что перезагрузка от зелёной плесени, а и минимум двукратное снижение платежей.
Если трехлитровую банку со всей силы начать трясти и в итоге ударить о стену, то не то что даже пять литров мёда с неё не вытрясешь, а и со стенок остатки не соберёшь.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:18

  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


Плюс общая инфляция по стране:

Решение по электроэнергии ускорит рост цен - НБУ
https://korrespondent.net/business/fina ... t-tsen-nbu

Минус доходы населения и занятость (ссылки регулярно даю на валютной ветке). Для Киева - еще и отток населения (ссылки регулярно даю здесь).

Лорды, сэйлзы, рылы и перекупы живут в своем маленьком мирке, в котором спрос на бетон формируют не потребители, а застройщики и агентства недвижимости. А портрет сферического покупана в вакууме неподвластен изменениям какой-то там экономики. Это такой себе плейбой, у которого инвестирование в бетон - хобби от безделья и скуки.

Не морочьте им головы своим копеечным повышением коммуналки :mrgreen:
zРадио
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