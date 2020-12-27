Жирный похудеет, худой сдохнет. Есть разница платить 5 тыс грн коммуналки при зарплате 12 тыс грн (в регионах) и 17 тыс грн в Киеве
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17
А мой - что в таком случае будет мало того что перезагрузка от зелёной плесени, а и минимум двукратное снижение платежей.
Если трехлитровую банку со всей силы начать трясти и в итоге ударить о стену, то не то что даже пять литров мёда с неё не вытрясешь, а и со стенок остатки не соберёшь.
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:18
Плюс общая инфляция по стране:
Решение по электроэнергии ускорит рост цен - НБУ
Минус доходы населения и занятость (ссылки регулярно даю на валютной ветке). Для Киева - еще и отток населения (ссылки регулярно даю здесь).
Лорды, сэйлзы, рылы и перекупы живут в своем маленьком мирке, в котором спрос на бетон формируют не потребители, а застройщики и агентства недвижимости. А портрет сферического покупана в вакууме неподвластен изменениям какой-то там экономики. Это такой себе плейбой, у которого инвестирование в бетон - хобби от безделья и скуки.
Не морочьте им головы своим копеечным повышением коммуналки
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