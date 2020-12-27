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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616062606360646065>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:17

  Долярчик написав:Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...? :D


Я взявши бетон за 926к гривен, повернув порядка 26к гривен (трошки попередньої підготовки) :wink: . Гадаю, така "метушня" вартує того.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:24

  Долярчик написав:
  drevlyanin написав:Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.

Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири:
1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком!
2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком!
3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн.
Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...? :D


Так все вірно зробили, вони дали ті банки для тих, хто кеш приносить в кассу, а зручніше платити з того банку, де гроші лежать
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:42

  flyman написав:не знаю, як ти, але в мене з усіх комісій було лише 190 грн. 1 раз через Моню, і з них 80 грн вернулося кешбеком за відкриття карти, а решту робив через через 2 банки, які не беруть комісій зовсім. Тебе взули, а ти вихваляєшся.



Ви також десь посередині, бо не заробили)...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:09

  jay2004 написав:
Я взявши бетон за 926к гривен, повернув порядка 26к гривен (трошки попередньої підготовки) :wink: . Гадаю, така "метушня" вартує того.
Розказуйте, кешбек з ПУМБу на сеп, переміряли квадрати і виявили недостачу 1 м2, зняли на камеру фінансові махінаціїї, що ще?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17

  Zebra написав:Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.
Жирный похудеет, худой сдохнет. Есть разница платить 5 тыс грн коммуналки при зарплате 12 тыс грн (в регионах) и 17 тыс грн в Киеве
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:17

  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.

А мой - что в таком случае будет мало того что перезагрузка от зелёной плесени, а и минимум двукратное снижение платежей.
Если трехлитровую банку со всей силы начать трясти и в итоге ударить о стену, то не то что даже пять литров мёда с неё не вытрясешь, а и со стенок остатки не соберёшь.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:18

  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


Плюс общая инфляция по стране:

Решение по электроэнергии ускорит рост цен - НБУ
https://korrespondent.net/business/fina ... t-tsen-nbu

Минус доходы населения и занятость (ссылки регулярно даю на валютной ветке). Для Киева - еще и отток населения (ссылки регулярно даю здесь).

Лорды, сэйлзы, рылы и перекупы живут в своем маленьком мирке, в котором спрос на бетон формируют не потребители, а застройщики и агентства недвижимости. А портрет сферического покупана в вакууме неподвластен изменениям какой-то там экономики. Это такой себе плейбой, у которого инвестирование в бетон - хобби от безделья и скуки.

Не морочьте им головы своим копеечным повышением коммуналки :mrgreen:

PS: снова не у тех спрашивают?

Опрос - 51,8% граждан ответили, что в 2020 году они стали беднее, 36,3% ответили, что их финансовое положение не изменилось и только 8% заметили, что их доход увеличился
https://news.hvylya.net/222262-ukraincy ... godu-opros
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:13

  Frant написав:
  zРадио написав:Опрос - 51,8% граждан ответили, что в 2020 году они стали беднее, 36,3% ответили, что их финансовое положение не изменилось и только 8% заметили, что их доход увеличился

Можливо, тут у в основному й тусуються люди, які не мають жодних матеріальних проблем?
Які ніколи не бувають далі великої кільцевої дороги і аеропорта "Бориспіль"???
Тому вони не мають жодного уявлення, як живе 90% населення?


хорошие вопросы
Востаннє редагувалось baraka в Сер 30 гру, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:19

  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


Тоже заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.

Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються.
Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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