Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири: 1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком! 2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком! 3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн. Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...?
Я взявши бетон за 926к гривен, повернув порядка 26к гривен (трошки попередньої підготовки) . Гадаю, така "метушня" вартує того.
drevlyanin написав:Или покупаете первичку у застройщика: нужно заплатит гривну на счёт, а у вас наличка в валюте. В банке курс на 10 коп ниже чем у меняйлы. Один ради экономии в двести баксов будет "бегать" с 50 куе, а другой сочтёт такую экономию не оправданной. У третьего наоборот, может быть важна скорость или например определённый способ оплаты, типа безнал на определённый счёт или даже в определённую юрисдикцию. А четвёртый и вовсе старается максимально скрыть сделку от посторонних (родни, конкурентов и т.п.), потому и условия специфические.
Ну і ще от моя ситуації з купівлею смарт-квартири: 1) - для оплати квартири, забудовник пропонував "своїх" три банки, де комісія складала 500грн/ 700грн / 750грн - але до жожного з них - я ніяким боком! 2) - тут, на форумі пропонували банк, який наче, зовсім не бере комісії за переказ коштів - але і до нього я ніяким боком! 3) - в результаті, я оплатив з банку, де тримав депо і комісія там 400грн. Подумав - для чого мені ті зайві рухи з коштами у "чужий" банк, де як мінімум, потрібно двічі його відвідати і час потратити/метушня і всяка фігня...?
Так все вірно зробили, вони дали ті банки для тих, хто кеш приносить в кассу, а зручніше платити з того банку, де гроші лежать
flyman написав:не знаю, як ти, але в мене з усіх комісій було лише 190 грн. 1 раз через Моню, і з них 80 грн вернулося кешбеком за відкриття карти, а решту робив через через 2 банки, які не беруть комісій зовсім. Тебе взули, а ти вихваляєшся.
Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.
Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.
А мой - что в таком случае будет мало того что перезагрузка от зелёной плесени, а и минимум двукратное снижение платежей. Если трехлитровую банку со всей силы начать трясти и в итоге ударить о стену, то не то что даже пять литров мёда с неё не вытрясешь, а и со стенок остатки не соберёшь.
Минус доходы населения и занятость (ссылки регулярно даю на валютной ветке). Для Киева - еще и отток населения (ссылки регулярно даю здесь).
Лорды, сэйлзы, рылы и перекупы живут в своем маленьком мирке, в котором спрос на бетон формируют не потребители, а застройщики и агентства недвижимости. А портрет сферического покупана в вакууме неподвластен изменениям какой-то там экономики. Это такой себе плейбой, у которого инвестирование в бетон - хобби от безделья и скуки.
Не морочьте им головы своим копеечным повышением коммуналки
zРадио написав:Опрос - 51,8% граждан ответили, что в 2020 году они стали беднее, 36,3% ответили, что их финансовое положение не изменилось и только 8% заметили, что их доход увеличился
Можливо, тут у в основному й тусуються люди, які не мають жодних матеріальних проблем? Які ніколи не бувають далі великої кільцевої дороги і аеропорта "Бориспіль"??? Тому вони не мають жодного уявлення, як живе 90% населення?
хорошие вопросы
Востаннє редагувалось baraka в Сер 30 гру, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.
Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.
Тоже заметил поднятие цен. Привет хрущам и панелькам.
Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються. Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )