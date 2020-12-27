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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6062606360646065>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:24

  Frant написав:
  zРадио написав:Опрос - 51,8% граждан ответили, что в 2020 году они стали беднее, 36,3% ответили, что их финансовое положение не изменилось и только 8% заметили, что их доход увеличился

Можливо, тут у в основному й тусуються люди, які не мають жодних матеріальних проблем?
Які ніколи не бувають далі великої кільцевої дороги і аеропорта "Бориспіль"???
Тому вони не мають жодного уявлення, як живе 90% населення?


Зрячий да увидит (с) То, о чем чуть выше написал Флай, хорошо просматривается и в пределах окружной в целом, и на пресловутой сермиле в частности. А своего клиента нужно знать в любом случае - даже если среди близкого окружения таковых нет
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 гру, 2020 15:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:24

  Хомякоид написав:
  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


Тоже заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.

Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються.
Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит :shock:

До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:27

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються.

Більш того, ця інформація зникає.
А хто багато пише про "недорожай" - той регулярно сидить в "бані".


Згоден. Ну нічого - прорвемось.
Так що скільки там подіння ВВП за підсумками року ?

Zradio можете викласти дані поквартально росту ВВП ? Ви слідкуєте за цим.
Надіюсь що в першому кварталі вийдем в плюс.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:27

  airmax78 написав:До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.


Откуда дровишки? Опросы гостей ОП (в которые ты, кстати, не веришь)?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:31

  Долярчик написав:Цсссссссс, бо АТБ/Сільпо і т. п. ще простіше можна юзати :shock:
- але мені совість не дозволяє цим бавитись! :oops:

на Амазоні одна тьотка догралася, що попала в буцегарню, саме твоя схема ...
так що не совість (пасажира найкращий контролер), а очкуєш
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:35

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


Тоже заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.

Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються.
Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит :shock:

До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.


Вспомнил анекдот:И вы говорите.
Вы сами говорили с каждым покупателям или вам в ОП сказали ?
Они иногда такое несут :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:36

  zРадио написав:
  airmax78 написав:До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.


Откуда дровишки? Опросы гостей ОП (в которые ты, кстати, не веришь)?

Доречі, а де можна подивитись найточніші графіки РЕАЛЬНИХ продаж ("сделок") по Києву і Львову?
І чи там включені продажі по іпотеці?

А то недавно Смірнова з маЦкви надивився, так у них там просто по банку можна глянути, скільки реально було продажів по іпотеці!

А у нас де дивитись ТОЧНУ інфу по РЕАЛЬНИХ продажах?
Наперед дякую!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:42

  Долярчик написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.


Откуда дровишки? Опросы гостей ОП (в которые ты, кстати, не веришь)?

Доречі, а де можна подивитись найточніші графіки РЕАЛЬНИХ продаж ("сделок") по Києву і Львову?
І чи там включені продажі по іпотеці?

А то недавно Смірнова з маЦкви надивився, так у них там просто по банку можна глянути, скільки реально було продажів по іпотеці!

А у нас де дивитись ТОЧНУ інфу по РЕАЛЬНИХ продажах?
Наперед дякую!


На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:49

  Хомякоид написав: Zradio можете викласти дані поквартально росту ВВП ? Ви слідкуєте за цим.
Надіюсь що в першому кварталі вийдем в плюс.


Нет, в 1-м квартале 2021-го будет минус - высокая база сравнения, потому что обваливаться экономика начала лишь со 2-й половины марта 2020-го. Т.е. 1-й квартал 2020-го кризисом почти не задет.

Рост точно будет в 2-м квартале 2021-го. Правда, опять же, чисто статистически за счет низкой базы сравнения. Реальная экономическая динамика будет видна только по итогам 3-го квартала 2021-го. Скорее всего, там будет либо 0, либо небольшой плюс

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:54

  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Zradio можете викласти дані поквартально росту ВВП ? Ви слідкуєте за цим.
Надіюсь що в першому кварталі вийдем в плюс.


Нет, в 1-м квартале 2021-го будет минус - высокая база сравнения, потому что обваливаться экономика начала лишь со 2-й половины марта 2020-го. Т.е. 1-й квартал 2020-го кризисом почти не задет.

Рост точно будет в 2-м квартале 2021-го. Правда, опять же, чисто статистически за счет низкой базы сравнения. Реальная экономическая динамика будет видна только по итогам 3-го квартала 2021-го. Скорее всего, там будет либо 0, либо небольшой плюс

Зображення

по з.п. видно теж.
повторю ранковий свій пост
  flyman написав:вийшли показники по з.п. за листопад,
судячи з них
по Україні середня впала відносно жовтня, було 12174 грн стало 11987 грн;
по Києву, відповідно 17494 проти 17582

максимум цього року був
у березні в Києві 17990 грн, по Україні у жовтні 12174 (березень 11446)

Який висновок?
1. З.п. по Києву не відновилася до докризових рівнів
2. В регіонах невеликий ріст.
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