Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Опрос - 51,8% граждан ответили, что в 2020 году они стали беднее, 36,3% ответили, что их финансовое положение не изменилось и только 8% заметили, что их доход увеличился
Можливо, тут у в основному й тусуються люди, які не мають жодних матеріальних проблем? Які ніколи не бувають далі великої кільцевої дороги і аеропорта "Бориспіль"??? Тому вони не мають жодного уявлення, як живе 90% населення?
Зрячий да увидит (с) То, о чем чуть выше написал Флай, хорошо просматривается и в пределах окружной в целом, и на пресловутой сермиле в частности. А своего клиента нужно знать в любом случае - даже если среди близкого окружения таковых нет
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 гру, 2020 15:28, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид написав:Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються.
Більш того, ця інформація зникає. А хто багато пише про "недорожай" - той регулярно сидить в "бані".
Згоден. Ну нічого - прорвемось. Так що скільки там подіння ВВП за підсумками року ?
Zradio можете викласти дані поквартально росту ВВП ? Ви слідкуєте за цим. Надіюсь що в першому кварталі вийдем в плюс.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.
Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.
Тоже заметил поднятие цен. Привет хрущам и панелькам.
Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються. Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит
До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.
Вспомнил анекдот:И вы говорите. Вы сами говорили с каждым покупателям или вам в ОП сказали ? Они иногда такое несут
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.
Откуда дровишки? Опросы гостей ОП (в которые ты, кстати, не веришь)?
Доречі, а де можна подивитись найточніші графіки РЕАЛЬНИХ продаж ("сделок") по Києву і Львову? І чи там включені продажі по іпотеці?
А то недавно Смірнова з маЦкви надивився, так у них там просто по банку можна глянути, скільки реально було продажів по іпотеці!
А у нас де дивитись ТОЧНУ інфу по РЕАЛЬНИХ продажах? Наперед дякую!
На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка
Хомякоид написав: Zradio можете викласти дані поквартально росту ВВП ? Ви слідкуєте за цим. Надіюсь що в першому кварталі вийдем в плюс.
Нет, в 1-м квартале 2021-го будет минус - высокая база сравнения, потому что обваливаться экономика начала лишь со 2-й половины марта 2020-го. Т.е. 1-й квартал 2020-го кризисом почти не задет.
Рост точно будет в 2-м квартале 2021-го. Правда, опять же, чисто статистически за счет низкой базы сравнения. Реальная экономическая динамика будет видна только по итогам 3-го квартала 2021-го. Скорее всего, там будет либо 0, либо небольшой плюс
Хомякоид написав: Zradio можете викласти дані поквартально росту ВВП ? Ви слідкуєте за цим. Надіюсь що в першому кварталі вийдем в плюс.
Нет, в 1-м квартале 2021-го будет минус - высокая база сравнения, потому что обваливаться экономика начала лишь со 2-й половины марта 2020-го. Т.е. 1-й квартал 2020-го кризисом почти не задет.
Рост точно будет в 2-м квартале 2021-го. Правда, опять же, чисто статистически за счет низкой базы сравнения. Реальная экономическая динамика будет видна только по итогам 3-го квартала 2021-го. Скорее всего, там будет либо 0, либо небольшой плюс
по з.п. видно теж. повторю ранковий свій пост
flyman написав:вийшли показники по з.п. за листопад, судячи з них по Україні середня впала відносно жовтня, було 12174 грн стало 11987 грн; по Києву, відповідно 17494 проти 17582
максимум цього року був у березні в Києві 17990 грн, по Україні у жовтні 12174 (березень 11446)
Який висновок? 1. З.п. по Києву не відновилася до докризових рівнів 2. В регіонах невеликий ріст.