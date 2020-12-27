RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 606360646065606660676068>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка

І на тому - дякую!
(бо щось подумав, що ви зразу мені кинете 2 графіки за 3 квартала, чи за 11 місяців по Києву та Львову)
Ну нічо, йду ритись на тих ресурсах, що ви підказали...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9373
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:05

  Долярчик написав:
  zРадио написав:На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка

І на тому - дякую!
(бо щось подумав, що ви зразу мені кинете 2 графіки за 3 квартала, чи за 11 місяців по Києву та Львову)
Ну нічо, йду ритись на тих ресурсах, що ви підказали...

Графіки тре вивчати до інвестиції, а не після.
Чи ти вже збираєшся виходити з бетона?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  zРадио написав:На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка

І на тому - дякую!
(бо щось подумав, що ви зразу мені кинете 2 графіки за 3 квартала, чи за 11 місяців по Києву та Львову)
Ну нічо, йду ритись на тих ресурсах, що ви підказали...

Графіки тре вивчати до інвестиції, а не після.
Чи ти вже збираєшся виходити з бетона?

Ну так хочу через 1,5р підійти до інвестицій в бетон більш підкованим! :)
- і там треба буде думати, чи виходити з бетону, чи брати іпотеку на ще 1 бетон! :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9373
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:19

  Хомякоид написав: заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.
..

а для домов с горизонтальной разводкой, получается, ничего не поменяется?
только скажешь себе решительно так "ну, все, топлю электрическими полами и кондерами" , как сразу объявляют повышение цен и там.
г..доны
sequence
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 29.12.15
Подякував: 955 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:25

  sequence написав:
  Хомякоид написав: заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.
..

а для домов с горизонтальной разводкой, получается, ничего не поменяется?
только скажешь себе решительно так "ну, все, топлю электрическими полами и кондерами" , как сразу объявляют повышение цен и там.
г..доны

на е.е., при бажанні можна переключитися на нічний тариф, і грітися вночі.
німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.

Вперше прийде в лютому.

Отже в лютому квартири подешевшають в рази!

Нарешті!
Востаннє редагувалось Первый в Сер 30 гру, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15706
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:39

  flyman написав:..
німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.

согласен жить при 18С, но иметь такие блага и доход, как у фрицев
sequence
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 29.12.15
Подякував: 955 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:40

  Первый написав:Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.

Вперше прийде в лютому.

Отже в лютому квартири подешевшають в рази!

Нарешті!

В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43

  sequence написав:
  Хомякоид написав: заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.
..

а для домов с горизонтальной разводкой, получается, ничего не поменяется?
только скажешь себе решительно так "ну, все, топлю электрическими полами и кондерами" , как сразу объявляют повышение цен и там.
г..доны

Зараз постановою кабміну вже пару років як мають усюди нараховувати до 50% окремо "питоме споживання" від сусідів, а також опалення місль загального користування, якщо квартирний лічильник "по нулям".

Я думаю ще введуть абонплату за тепло.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43

  Zebra написав:..
В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.

но подорожает в Одессе, где теплее!
sequence
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 29.12.15
Подякував: 955 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 606360646065606660676068>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3325658
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232926
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20542
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1714)
30.12.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.