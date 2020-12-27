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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:00
zРадио написав:
На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка
І на тому - дякую!
(бо щось подумав, що ви зразу мені кинете 2 графіки за 3 квартала, чи за 11 місяців по Києву та Львову)
Ну нічо, йду ритись на тих ресурсах, що ви підказали...
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:05
Долярчик написав: zРадио написав:
На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка
І на тому - дякую!
(бо щось подумав, що ви зразу мені кинете 2 графіки за 3 квартала, чи за 11 місяців по Києву та Львову)
Ну нічо, йду ритись на тих ресурсах, що ви підказали...
Графіки тре вивчати до інвестиції, а не після.
Чи ти вже збираєшся виходити з бетона?
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2
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10
flyman написав: Долярчик написав: zРадио написав:
На сайте Минюста есть поквартальные данные о количестве сделок (в целом по Украине). А в ежеквартальных отчетах НБУ о финансовой стабильности есть данные по объему профинансированной ипотеки в деньгах (тоже в целом по Украине). Отдельно по городам остается только догадываться и слушать рыл. Последнее - это шутка
І на тому - дякую!
(бо щось подумав, що ви зразу мені кинете 2 графіки за 3 квартала, чи за 11 місяців по Києву та Львову)
Ну нічо, йду ритись на тих ресурсах, що ви підказали...
Графіки тре вивчати до інвестиції, а не після.
Чи ти вже збираєшся виходити з бетона?
Ну так хочу через 1,5р підійти до інвестицій в бетон більш підкованим!
- і там треба буде думати, чи виходити з бетону, чи брати іпотеку на ще 1 бетон!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:19
Хомякоид написав:
заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.
..
а для домов с горизонтальной разводкой, получается, ничего не поменяется?
только скажешь себе решительно так "ну, все, топлю электрическими полами и кондерами" , как сразу объявляют повышение цен и там.
г..доны
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1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:25
sequence написав: Хомякоид написав:
заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.
..
а для домов с горизонтальной разводкой, получается, ничего не поменяется?
только скажешь себе решительно так "ну, все, топлю электрическими полами и кондерами" , как сразу объявляют повышение цен и там.
г..доны
на е.е., при бажанні можна переключитися на нічний тариф, і грітися вночі.
німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.
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flyman
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2
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:39
Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.
Вперше прийде в лютому.
Отже в лютому квартири подешевшають в рази!
Нарешті!
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 30 гру, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:39
flyman написав:
..
німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.
согласен жить при 18С, но иметь такие блага и доход, как у фрицев
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:40
Первый написав:
Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.
Вперше прийде в лютому.
Отже в лютому квартири подешевшають в рази!
Нарешті!
В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
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Zebra
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43
sequence написав: Хомякоид написав:
заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.
..
а для домов с горизонтальной разводкой, получается, ничего не поменяется?
только скажешь себе решительно так "ну, все, топлю электрическими полами и кондерами" , как сразу объявляют повышение цен и там.
г..доны
Зараз постановою кабміну вже пару років як мають усюди нараховувати до 50% окремо "питоме споживання" від сусідів, а також опалення місль загального користування, якщо квартирний лічильник "по нулям".
Я думаю ще введуть абонплату за тепло.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43
Zebra написав:
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В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
но подорожает в Одессе, где теплее!
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