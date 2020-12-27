Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43
Совсем девелопер йопнулся на почве оптимизации затрат: 8-этажный дом без лифта:
https://marsel-house.com/?utm_source=go ... bwQAvD_BwE
airmax78
Повідомлень: 37104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43
Zebra написав: Первый написав:
Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.
Вперше прийде в лютому.
Отже в лютому квартири подешевшають в рази!
Нарешті!
В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Це коли, хіба не у лютому?
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 15706
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2117 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:45
Первый написав: Zebra написав: Первый написав:
Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.
Вперше прийде в лютому.
Отже в лютому квартири подешевшають в рази!
Нарешті!
В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Це коли, хіба не у лютому?
У лютому середня комуналь буде десь 5000-6000 грн за хрущик.
Востаннє редагувалось
Zebra
в Сер 30 гру, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Повідомлень: 9458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1675 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:45
Zebra написав:
..
Я думаю ще введуть абонплату за тепло.
угу. Отдельно тариф, отдельно - за доставку, туда же свет. Заживем сразу как европейцы
sequence
Повідомлень: 4338
З нами з: 29.12.15
Подякував: 955 раз.
Подякували: 1145 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:45
Zebra написав: Первый написав:
Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.
Вперше прийде в лютому.
Отже в лютому квартири подешевшають в рази!
Нарешті!
В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
airmax78
Повідомлень: 37104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46
Zebra написав: Первый написав: Zebra написав:[quote="5134994:Первый"]Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць. Вперше прийде в лютому. Отже в лютому квартири подешевшають в рази! Нарешті!
В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Це коли, хіба не у лютому?
У лютому середня комуналь буде десь 5000-6000 грн за хрущик.[/quote]Супер. Як думаєте скільки квартир виставлять на продаж 50% чи більше відсотків?
Всім процвітання!
Первый
Повідомлень: 15706
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2117 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:47
чует моя задница, что верхние этажи будут по цене софиевской борщаги
sequence
Повідомлень: 4338
З нами з: 29.12.15
Подякував: 955 раз.
Подякували: 1145 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:50
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 22872
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1707 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:52
airmax78 написав:
Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.
Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.
Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.
Zebra
Повідомлень: 9458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1675 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54
Первый написав:
Супер. Як думаєте скільки квартир виставлять на продаж 50% чи більше відсотків?
Враховуючи, що наступного року поріжуть субсидії на 30%, при зростанні витрат на 20-50%
то думаю десь 50% так, виросте пропозиція на вторічкє.
Zebra
Повідомлень: 9458
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1206 раз.
Подякували: 1675 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Serg-ik
,
Хомякоид
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор