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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60646065606660676068>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Совсем девелопер йопнулся на почве оптимизации затрат: 8-этажный дом без лифта: https://marsel-house.com/?utm_source=go ... bwQAvD_BwE
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  Первый написав:Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.

Вперше прийде в лютому.

Отже в лютому квартири подешевшають в рази!

Нарешті!

В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Це коли, хіба не у лютому?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:45

  Первый написав:
Zebra написав:
  Первый написав:Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.

Вперше прийде в лютому.

Отже в лютому квартири подешевшають в рази!

Нарешті!

В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Це коли, хіба не у лютому?

У лютому середня комуналь буде десь 5000-6000 грн за хрущик.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 30 гру, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:45

  Zebra написав:..
Я думаю ще введуть абонплату за тепло.

угу. Отдельно тариф, отдельно - за доставку, туда же свет. Заживем сразу как европейцы
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:45

  Zebra написав:
  Первый написав:Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.

Вперше прийде в лютому.

Отже в лютому квартири подешевшають в рази!

Нарешті!

В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.

Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  Первый написав:
Zebra написав:[quote="5134994:Первый"]Платіжка за електроенергію виросте на 78 грн на місяць.

Вперше прийде в лютому.

Отже в лютому квартири подешевшають в рази!

Нарешті!

В разы подешевшає коли прийде платежка за тепло.
Це коли, хіба не у лютому?

У лютому середня комуналь буде десь 5000-6000 грн за хрущик.[/quote]Супер. Як думаєте скільки квартир виставлять на продаж 50% чи більше відсотків?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:47

  airmax78 написав:Совсем девелопер йопнулся на почве оптимизации затрат: 8-этажный дом без лифта: https://marsel-house.com/?utm_source=go ... bwQAvD_BwE

чует моя задница, что верхние этажи будут по цене софиевской борщаги
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:50

  airmax78 написав:Совсем девелопер йопнулся на почве оптимизации затрат: 8-этажный дом без лифта: https://marsel-house.com/?utm_source=go ... bwQAvD_BwE

Це ж Марсель, Европа!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:52

  airmax78 написав:Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.

Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.

Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.

Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54

  Первый написав:Супер. Як думаєте скільки квартир виставлять на продаж 50% чи більше відсотків?

Враховуючи, що наступного року поріжуть субсидії на 30%, при зростанні витрат на 20-50%
то думаю десь 50% так, виросте пропозиція на вторічкє.
Zebra
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