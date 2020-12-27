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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6065606660676068>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54

  airmax78 написав:Совсем девелопер йопнулся на почве оптимизации затрат: 8-этажный дом без лифта: https://marsel-house.com/?utm_source=go ... bwQAvD_BwE

Во первых нужно привыкать к европейским ценностям, во вторых там по докам скорее всего 3 - или 4 этажа - лифт не нужен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не, прощения просим. Лифт будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  airmax78 написав:Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.

Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.

Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.

Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.


Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:00

  Zebra написав:
  zРадио написав:Рост точно будет в 2-м квартале 2021-го. Правда, опять же, чисто статистически за счет низкой базы сравнения. Реальная экономическая динамика будет видна только по итогам 3-го квартала 2021-го. Скорее всего, там будет либо 0, либо небольшой плюс


Вот что прикольно, содержание Офиса Президента, Генпрокуратуры, Кабминов, ВР и прочих администраций вырастет в следующем году на 20-50% и коммуналь тоже на 20-50%.
А инфляция, ВВП и средние зарплаты у простолюдей не поспевают.
Еще и на субсидии выделили меньше на треть.

Прогнозирую увеличение общего долга в следующем году за коммуналку до 80-90 млрд грн с нынешних 60 млрд.
Тоесть еще примерно +1 млрд долларов.


Так и есть - по итогам ноября +45%. Детали опубликовал здесь:
viewtopic.php?f=4&t=3606&p=5135019#p5135019
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:00

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.

Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.

Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.

Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.

Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
то есть судьба 80% владельцев киевской недвиги
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.

18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:07

  flyman написав:скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.

Значить, "програмування" в цоколі чи "робота в Швеції" не дає можливості декому заробити на купівлю хоча би 1к "совкошлаку" біля метро, в межах міста.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:13

  flyman написав:Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.


Завершаю сделку. Центр. Клуб. Люкс. Дорого. С Подолом не порываю.
Весной дизайн и начинаю ремонт.
Не под сдачу. Таким наслаждаются сами. :D

ЗЫ
Повеселел от того, что уже в киевском бетоне, а не в импортной бумаге. 8)
Что будет дальше с ценами на КРЖН, уже никоим образом не єбе. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:13

  Первый написав:Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?

Какой бред? Аналитика зависимости цены на коммуналку и цены на квадратные метры / аренду не имеют связи?
Zebra
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