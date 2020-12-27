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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:54
Во первых нужно привыкать к европейским ценностям, во вторых там по докам скорее всего 3 - или 4 этажа - лифт не нужен.
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BIGor
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:55
Не, прощения просим. Лифт будет.
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airmax78
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:59
Zebra написав: airmax78 написав:
Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.
Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.
Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.
Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:00
Zebra написав: zРадио написав:
Рост точно будет в 2-м квартале 2021-го. Правда, опять же, чисто статистически за счет низкой базы сравнения. Реальная экономическая динамика будет видна только по итогам 3-го квартала 2021-го. Скорее всего, там будет либо 0, либо небольшой плюс
Вот что прикольно, содержание Офиса Президента, Генпрокуратуры, Кабминов, ВР и прочих администраций вырастет в следующем году на 20-50% и коммуналь тоже на 20-50%.
А инфляция, ВВП и средние зарплаты у простолюдей не поспевают.
Еще и на субсидии выделили меньше на треть.Прогнозирую увеличение общего долга в следующем году за коммуналку до 80-90 млрд грн с нынешних 60 млрд.
Тоесть еще примерно +1 млрд долларов.
Так и есть - по итогам ноября +45%. Детали опубликовал здесь:viewtopic.php?f=4&t=3606&p=5135019#p5135019
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zРадио
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:00
Zebra написав: airmax78 написав:
Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.
Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.
Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.
Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.
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flyman
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04
airmax78 написав:
Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
то есть судьба 80% владельцев киевской недвиги
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:06
flyman написав:
німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.
18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:07
flyman написав:
скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.
Значить, "програмування" в цоколі чи "робота в Швеції" не дає можливості декому заробити на купівлю хоча би 1к "совкошлаку" біля метро, в межах міста.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:13
flyman написав:
Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.
Завершаю сделку. Центр. Клуб. Люкс. Дорого. С Подолом не порываю.
Весной дизайн и начинаю ремонт.
Не под сдачу. Таким наслаждаются сами.
ЗЫ
Повеселел от того, что уже в киевском бетоне, а не в импортной бумаге.
Что будет дальше с ценами на КРЖН, уже никоим образом не єбе.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:13
Первый написав:
Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?
Какой бред? Аналитика зависимости цены на коммуналку и цены на квадратные метры / аренду не имеют связи?
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Zebra
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