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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16
Как сейчас помню цену 2006-2007 год, студенчество, арендовал малосемейку на двоих за $700. В деньгах сегодня по курсу это 20 000 грн без учета долларовой инфляции.
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Zebra
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:18
Zebra написав: Первый написав:
Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?
Какой бред? Аналитика зависимости цены на коммуналку и цены на квадратные метры / аренду не имеют связи?
Думаю, что под бредом имелось в виду вот это
Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.
Аренда хруща у метро была 700-800 баксов
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Serg-ik
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:19
Serg-ik написав:
Аренда хруща у метро была 700-800 баксов
Однокомнатного хруща была.
$700 была малосемейка.
За 2-3 комнатный хрущ уже нужно было выложить от $1000.
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Zebra
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:25
Zebra написав: airmax78 написав:
Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.
А если не будет?
Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются. Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.
Тарифы близкие к рыночным. Есть колебания цен на энергоносители, может еще немного вырастет отопление, но критичных сумм не будет.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27
Vlad442 написав:
Тарифы близкие к рыночным. Есть колебания цен на энергоносители, может еще немного вырастет отопление, но критичных сумм не будет.
Влад, ну о каком рынке тарифов можно говорить? /Нет рынка. Тарифы утверждаются для естественных монополистов.
Критичных сумм нет. Просто есть растущий на миллиарды долг по коммуналке, который намного больше долга по зарплате
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Serg-ik
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27
Libo написав: flyman написав:
Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.
Завершаю сделку. Центр. Клуб. Люкс. Дорого. С Подолом не порываю.
Весной дизайн и начинаю ремонт.
Не под сдачу. Таким наслаждаются сами.
ЗЫ
Повеселел от того, что уже в киевском бетоне, а не в импортной бумаге.
Что будет дальше с ценами на КРЖН, уже никоим образом не єбе.
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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