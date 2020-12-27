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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6065606660676068

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как сейчас помню цену 2006-2007 год, студенчество, арендовал малосемейку на двоих за $700. В деньгах сегодня по курсу это 20 000 грн без учета долларовой инфляции.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:18

  Zebra написав:
  Первый написав:Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?

Какой бред? Аналитика зависимости цены на коммуналку и цены на квадратные метры / аренду не имеют связи?
Думаю, что под бредом имелось в виду вот это
Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.

Аренда хруща у метро была 700-800 баксов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:19

  Serg-ik написав:Аренда хруща у метро была 700-800 баксов

Однокомнатного хруща была.
$700 была малосемейка.

За 2-3 комнатный хрущ уже нужно было выложить от $1000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:25

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.

Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.

А если не будет?

Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются. Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.
Тарифы близкие к рыночным. Есть колебания цен на энергоносители, может еще немного вырастет отопление, но критичных сумм не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Тарифы близкие к рыночным. Есть колебания цен на энергоносители, может еще немного вырастет отопление, но критичных сумм не будет.

Влад, ну о каком рынке тарифов можно говорить? /Нет рынка. Тарифы утверждаются для естественных монополистов.
Критичных сумм нет. Просто есть растущий на миллиарды долг по коммуналке, который намного больше долга по зарплате
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:27

  Libo написав:
  flyman написав:Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.


Завершаю сделку. Центр. Клуб. Люкс. Дорого. С Подолом не порываю.
Весной дизайн и начинаю ремонт.
Не под сдачу. Таким наслаждаются сами. :D

ЗЫ
Повеселел от того, что уже в киевском бетоне, а не в импортной бумаге. 8)
Что будет дальше с ценами на КРЖН, уже никоим образом не єбе. :lol:


Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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