В мене за рік комуналка в цоколі $110.
А за комуналку хруща за 5 років виходить кавалірка в клубному будинку біля ШРТ в м.Київ.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:33
В мене за рік комуналка в цоколі $110.
А за комуналку хруща за 5 років виходить кавалірка в клубному будинку біля ШРТ в м.Київ.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:34
Ну вообще то это из одних и тех же эпох 2005-2008.
Цены на тепло сразу не взлетели, правительство дотировало разницу за счет небывалого подъема валютных поступлений в страну, даже ЗВР рос ударными темпами.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:36
Напомню, что прошлая фаза кратного повышения коммунальных платежей началась 1 июля 2014-го. Сказать, какую лепту в обвал цен бетона внес этот фактор, тяжело - были и другие. Но сейчас ведь тоже не одна коммуналка давит на бетон - оглянитесь по сторонам и посмотрите, что происходит с доходами бизнеса, наполнением бюджета и занятостью населения...
Это +30-70% в зависимости от потребления. А на коммуналку +45%. В деньгах в ноябре это +7 млрд грн (к ноябрю 2019-го, разумеется - не октябрю 2020-го). Вы это тоже копейками назовете, или признаете, что вашим арендаторам становится все тяжелее, а значит и вы подвинетесь без разговоров? Ну или будете упрямым хозяином пустующих квартир
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:44
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь...
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48
Там еще лет 5 будут с 8 утра до 8 вечера перфораторами долбить.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня есть некоторая база чтобы посмотреть среднюю цифру. Трешка в совкофонде будет тянуть 700-800 долларов в год на основе цифр за ноябрь без учета "новых подорожаний", про которые я не в курсе. Двушка в новострое аналогичной площади на 100 долларов больше. Стоимость коммунальных 1-1,5% годовых. Рентабельность аренды 6-7%. Все нормально. Оснований для паники не вижу. Тарифы на коммуналку рыночные или почти рыночные. Будут колебаться вслед за энергоносителями, но оснований бояться кратного роста коммуналки нет.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:52
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:54
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:01
Я уже рассказывал, что в начале 2000-х, когда в США еще не было сланцевого газа и он стоил дорого, был на Рождество в гостях у одного американского профессора. У него дом около тыщи метров. Отапливалось только кухня со столовой и одна спальня. Отапливалось - это сказать громко. Он в доме был одет в бурки, фуфайку и шапку-ушанку. Жена тоже примерно так. Сказал, что в честь гостей еще подогрел дом, а обычно экономит и прохладнее.
Сейчас конечно газ там в пять раз дешевле. А вы тогда форточки держали открытыми, но все равно ругали Украину. Правда, влетели в долги и будете еще за это расплачиваться.
Так что не давите на Украину свой тюбик. Вы с газом и комуналкой как у Христа запазухой.
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