Додано: Сер 30 гру, 2020 18:01

BIGor написав: Faceless написав: flyman написав: німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах. німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.

18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба 18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба

Звідки такі дані? Пробували на практиці? Звідки такі дані?Пробували на практиці?

Я уже рассказывал, что в начале 2000-х, когда в США еще не было сланцевого газа и он стоил дорого, был на Рождество в гостях у одного американского профессора. У него дом около тыщи метров. Отапливалось только кухня со столовой и одна спальня. Отапливалось - это сказать громко. Он в доме был одет в бурки, фуфайку и шапку-ушанку. Жена тоже примерно так. Сказал, что в честь гостей еще подогрел дом, а обычно экономит и прохладнее.Сейчас конечно газ там в пять раз дешевле. А вы тогда форточки держали открытыми, но все равно ругали Украину. Правда, влетели в долги и будете еще за это расплачиваться.Так что не давите на Украину свой тюбик. Вы с газом и комуналкой как у Христа запазухой.