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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6067606860696070>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:33

  Первый написав:
Zebra написав:
  Первый написав:Просто цікаво, накуя Ти цей брєд пишеш?

Какой бред? Аналитика зависимости цены на коммуналку и цены на квадратные метры / аренду не имеют связи?
Яка аналітика? 2000 уе комуналка за хрущик?
Чи оренда 2000 ує чистими за хрущик?

В мене за рік комуналка в цоколі $110.
А за комуналку хруща за 5 років виходить кавалірка в клубному будинку біля ШРТ в м.Київ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:34

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.

Почитайте Википедию про газовые конфликты Украины и России. Хрущи по 120 тыс и газ по 50 долларов это из разных эпох украинской политики.

Ну вообще то это из одних и тех же эпох 2005-2008.
Цены на тепло сразу не взлетели, правительство дотировало разницу за счет небывалого подъема валютных поступлений в страну, даже ЗВР рос ударными темпами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:36

  Vlad442 написав:Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются.


Напомню, что прошлая фаза кратного повышения коммунальных платежей началась 1 июля 2014-го. Сказать, какую лепту в обвал цен бетона внес этот фактор, тяжело - были и другие. Но сейчас ведь тоже не одна коммуналка давит на бетон - оглянитесь по сторонам и посмотрите, что происходит с доходами бизнеса, наполнением бюджета и занятостью населения...

  Vlad442 написав:Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.


Это +30-70% в зависимости от потребления. А на коммуналку +45%. В деньгах в ноябре это +7 млрд грн (к ноябрю 2019-го, разумеется - не октябрю 2020-го). Вы это тоже копейками назовете, или признаете, что вашим арендаторам становится все тяжелее, а значит и вы подвинетесь без разговоров? Ну или будете упрямым хозяином пустующих квартир
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:44

  Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.


Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48

  Libo написав:
  Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.


Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:

Там еще лет 5 будут с 8 утра до 8 вечера перфораторами долбить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48

  Faceless написав:
  flyman написав:німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.

18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба

Звідки такі дані? :mrgreen: Пробували на практиці?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Сейчас за сезон 2020-2021 по моим прикидкам выйдет $1000+ с учетом новых подорожаний.

У меня есть некоторая база чтобы посмотреть среднюю цифру. Трешка в совкофонде будет тянуть 700-800 долларов в год на основе цифр за ноябрь без учета "новых подорожаний", про которые я не в курсе. Двушка в новострое аналогичной площади на 100 долларов больше. Стоимость коммунальных 1-1,5% годовых. Рентабельность аренды 6-7%. Все нормально. Оснований для паники не вижу. Тарифы на коммуналку рыночные или почти рыночные. Будут колебаться вслед за энергоносителями, но оснований бояться кратного роста коммуналки нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:52

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.


Это +30-70% в зависимости от потребления.

В процентах выглядит впечатляюще, но напомню, это всего лишь 78 грн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:54

  Vlad442 написав:..но оснований бояться кратного роста коммуналки нет.

их и сейчас особо нет, но не побоялись же. Проверяют народ на терпение, что ли? Ладно, Киев и прочие миллионники, где можно заработать, но жителям мелких обл/райцентров уже будет дешевле умереть.
в европы хотели
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:01

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:німці якось живуть при 18 град.С в двох світерах.

18 градусів це не холодно, ніяких два світери й не треба

Звідки такі дані? :mrgreen: Пробували на практиці?


Я уже рассказывал, что в начале 2000-х, когда в США еще не было сланцевого газа и он стоил дорого, был на Рождество в гостях у одного американского профессора. У него дом около тыщи метров. Отапливалось только кухня со столовой и одна спальня. Отапливалось - это сказать громко. Он в доме был одет в бурки, фуфайку и шапку-ушанку. Жена тоже примерно так. Сказал, что в честь гостей еще подогрел дом, а обычно экономит и прохладнее. :lol:
Сейчас конечно газ там в пять раз дешевле. А вы тогда форточки держали открытыми, но все равно ругали Украину. Правда, влетели в долги и будете еще за это расплачиваться.
Так что не давите на Украину свой тюбик. Вы с газом и комуналкой как у Христа запазухой. 8)
Libo
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