RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6067606860696070

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 72
1. Зросли більш, як на 30%
31%
22
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
21%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:03

  Libo написав:
  Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.


Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:


Поздравляю, как по мне особо и не дорого.
Если хотели купить думаю правильное решение, американская бумага печатаеться как дурная.
Сам за евро опасаюсь. Печатают тоже собаки :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11

  Хомякоид написав:
  Libo написав:
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:


Поздравляю, как по мне особо и не дорого.
Если хотели купить думаю правильное решение, американская бумага печатаеться как дурная.
Сам за евро опасаюсь. Печатают тоже собаки :shock:

Правильно.
Киевский бетон почти как египетские пирамиды не подвластен никаким катаклизмам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 29.05.18
Подякував: 103 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.


Это +30-70% в зависимости от потребления.

В процентах выглядит впечатляюще, но напомню, это всего лишь 78 грн.


Электроэнергия всегда была неприоритетной частью расходов по квартире. Но, тем не менее, +78 грн за электричество, +600-1000 грн за тепло и горячую воду (это размазанных на весь год равномерно, а не только в отопительный сезон). Вот вам уже +400 долларов в год дополнительно на домохозяйство. Добавьте девальвацию гривны и инфляцию на продукты питания - все это на нерастущих доходах и падающей занятости. Реальный располагаемый доход снизится в 2021-м на 15-20% при самых оптимистичных оценках. Доходность аренды, наверняка, упадет...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8930
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Vlad442 написав:Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются.


Напомню, что прошлая фаза кратного повышения коммунальных платежей началась 1 июля 2014-го. Сказать, какую лепту в обвал цен бетона внес этот фактор, тяжело - были и другие. Но сейчас ведь тоже не одна коммуналка давит на бетон - оглянитесь по сторонам и посмотрите, что происходит с доходами бизнеса, наполнением бюджета и занятостью населения...

  Vlad442 написав:Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.


Это +30-70% в зависимости от потребления. А на коммуналку +45%. В деньгах в ноябре это +7 млрд грн (к ноябрю 2019-го, разумеется - не октябрю 2020-го). Вы это тоже копейками назовете, или признаете, что вашим арендаторам становится все тяжелее, а значит и вы подвинетесь без разговоров? Ну или будете упрямым хозяином пустующих квартир
У колгоспі було дві коняки. Одна здохла.
Падіж - 50%.
Платіж за електрику був 200 гривень. Став 278 грн. - квартири теж подешевшають на 38% , або з 30 уе до 20 уе.?


Короче Я не макроекономіст:-(

Змішалися 7 млрд з 78 гривнями і 45%...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15708
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:37

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Вы и на одтыхе olx просматриваете получается? :)


это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)


Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.


В 90-е так продавали, когда бандюки наезжали. Причем и "выкупали" не левые люди, а связанные с этими-же бандюками. Зачастую и наезд организовывался, чтобы человек "сам захотел" продать, то, что до этого не хотел.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11588
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5469 раз.
Подякували: 2908 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:49

  Libo написав:
  Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.


Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:

Мої поздоровлення!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21748
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6067606860696070
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3325722
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232929
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20544
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.