zРадио написав:

Vlad442 написав: Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются.

Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются.

Vlad442 написав: Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.

Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.

Напомню, что прошлая фаза кратного повышения коммунальных платежей началась 1 июля 2014-го. Сказать, какую лепту в обвал цен бетона внес этот фактор, тяжело - были и другие. Но сейчас ведь тоже не одна коммуналка давит на бетон - оглянитесь по сторонам и посмотрите, что происходит с доходами бизнеса, наполнением бюджета и занятостью населения...Это +30-70% в зависимости от потребления. А на коммуналку +45%. В деньгах в ноябре это +7 млрд грн (к ноябрю 2019-го, разумеется - не октябрю 2020-го). Вы это тоже копейками назовете, или признаете, что вашим арендаторам становится все тяжелее, а значит и вы подвинетесь без разговоров? Ну или будете упрямым хозяином пустующих квартир