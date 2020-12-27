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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:03
Libo написав: Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь...
Поздравляю, как по мне особо и не дорого.
Если хотели купить думаю правильное решение, американская бумага печатаеться как дурная.
Сам за евро опасаюсь. Печатают тоже собаки
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11
Хомякоид написав: Libo написав:
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь...
Поздравляю, как по мне особо и не дорого.
Если хотели купить думаю правильное решение, американская бумага печатаеться как дурная.
Сам за евро опасаюсь. Печатают тоже собаки
Правильно.
Киевский бетон почти как египетские пирамиды не подвластен никаким катаклизмам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13
Vlad442 написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.
Это +30-70% в зависимости от потребления.
В процентах выглядит впечатляюще, но напомню, это всего лишь 78 грн.
Электроэнергия всегда была неприоритетной частью расходов по квартире. Но, тем не менее, +78 грн за электричество, +600-1000 грн за тепло и горячую воду (это размазанных на весь год равномерно, а не только в отопительный сезон). Вот вам уже +400 долларов в год дополнительно на домохозяйство. Добавьте девальвацию гривны и инфляцию на продукты питания - все это на нерастущих доходах и падающей занятости. Реальный располагаемый доход снизится в 2021-м на 15-20% при самых оптимистичных оценках. Доходность аренды, наверняка, упадет...
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:27
zРадио написав: Vlad442 написав:
Каждый раз перед повышением коммуналки начинается паника, что квартиры даром никому нужны не будут. Повышение проходит, цены не обваливаются.
Напомню, что прошлая фаза кратного повышения коммунальных платежей началась 1 июля 2014-го. Сказать, какую лепту в обвал цен бетона внес этот фактор, тяжело - были и другие. Но сейчас ведь тоже не одна коммуналка давит на бетон - оглянитесь по сторонам и посмотрите, что происходит с доходами бизнеса, наполнением бюджета и занятостью населения...
Vlad442 написав:
Повышается на 78 гривен платеж за свет, а впечатление, что на 78000.
Это +30-70% в зависимости от потребления. А на коммуналку +45%. В деньгах в ноябре это +7 млрд грн (к ноябрю 2019-го, разумеется - не октябрю 2020-го). Вы это тоже копейками назовете, или признаете, что вашим арендаторам становится все тяжелее, а значит и вы подвинетесь без разговоров? Ну или будете упрямым хозяином пустующих квартир
У колгоспі було дві коняки. Одна здохла.
Падіж - 50%.
Платіж за електрику був 200 гривень. Став 278 грн. - квартири теж подешевшають на 38% , або з 30 уе до 20 уе.?
Короче Я не макроекономіст:-(
Змішалися 7 млрд з 78 гривнями і 45%...
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:37
Sidus написав: kingkongovets написав: Sidus написав:
Вы и на одтыхе olx просматриваете получается?
это стеб шоли?
или вы на полном серьезе думаете шо подобные сделки доходят до олх?)
да они и до риэлторов не доходят, обычно люди звонят ночью, а деньги нужны уже вчера)
вы большой оптимист я смотрю, если думаете шо в этом сегменте можно найти шото стоящее через оп, или выторговать на олх)
Не стеб, давайте порассуждаем логически: вы владелец ликвидной недвиги и решаете ее продавть, ваш интерес не в том, чтоб ночью кому-то позвонить и продать по любой цене утром - это так называемый быстрый выкуп, очень редко когда им пользуются без веских причин. а вы хотите получить рыночную цену, которую невозможно получить без широкого охвата и рынка, когда много людей будут потенциально претендовать и конкурировать. И да, придется идти к риелтору/olx и тд тп - рекламировать хоть немного. В противном случае никакой рыночной цены быть не может по-определению и проигрывает продавец.
В 90-е так продавали, когда бандюки наезжали. Причем и "выкупали" не левые люди, а связанные с этими-же бандюками. Зачастую и наезд организовывался, чтобы человек "сам захотел" продать, то, что до этого не хотел.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:49
Libo написав: Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь...
Мої поздоровлення!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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