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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6069607060716072>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 75
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
19
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32

  airmax78 написав:
До 30% продаж в Оранже - референс на эту ветку. 35% - Медовый. Уно-Сити и Рыбальский - скромно промолчу. Самому не верится.


Эйр, не пишите таких тонких постов. 8) Местным вестникам апокалипсиса понятие сарказма не ведомо! :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:38

  zРадио написав:
  Первый написав:Короче Я не макроекономіст:-(


Тогда, быть может, стоит чуть реже заниматься самолюбованием и перестать писать "я" с большой буквы, пока языковые нормы предписывают там маленькую?


Та мені якось пох. Тим більше, що це авторське і Я себе люблю. Навіть Вас з великої пишу і виправлятися не буду.


Тим більше на таких прекрасних новинах, що ціна на квартири впаде на 38% через відміну пільгових 100 кВт. Думав розібратися чому, але просто вирішив Вам повірити.

Це ж класно, і з точки зору макроекономіки зрозуміло, що через зростання платежу за електроенергію на 78 грн на місяць, хрущик подешевшає на 280 000 грн.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 30 гру, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:40

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Короче Я не макроекономіст:-(


Тогда, быть может, стоит чуть реже заниматься самолюбованием и перестать писать "я" с большой буквы, пока языковые нормы предписывают там маленькую?


Та мені якось пох. Тим більше, що це авторське і Я себе люблю. Навіть Вас з великої пишу і виправлятися не буду.


Тим більше на таких прекрасних новинах, що ціна на квартири впаде на 38% через відміну пільгових 100 кВт. Думав розібратися чому, але просто вирішив Вам повірити.

Це ж класно, і з точки зору макроекономіки зрозуміло, що зростання платежу за електроенергію на 78 грн на місяць, хрущик подешевшає на 280 000 грн.

а хіба тільки е.е. на 78 грн подорожчає з 1.1.21?
Інші монополісти з цінами не підтягується?
Але оператора обліківкий Первий заклинило на 78 грн., решту він в упор не бачить.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:42

  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


так комуналь на арендатрях.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:57

  Libo написав:
  Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.


Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:


может и приглянешься какому-нибудь мажору. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:02

  airmax78 написав:Совсем девелопер йопнулся на почве оптимизации затрат: 8-этажный дом без лифта: https://marsel-house.com/?utm_source=go ... bwQAvD_BwE


Вы не поняли. Это очередная четырёхэтажка. Восьмиэтажная правда, но то такое. :lol:
Напишут в доках, что этажи по 6 метров и всё пучком.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:02

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
Это +30-70% в зависимости от потребления.

В процентах выглядит впечатляюще, но напомню, это всего лишь 78 грн.


Электроэнергия всегда была неприоритетной частью расходов по квартире. Но, тем не менее, +78 грн за электричество, +600-1000 грн за тепло и горячую воду (это размазанных на весь год равномерно, а не только в отопительный сезон). Вот вам уже +400 долларов в год дополнительно на домохозяйство. Добавьте девальвацию гривны и инфляцию на продукты питания - все это на нерастущих доходах и падающей занятости. Реальный располагаемый доход снизится в 2021-м на 15-20% при самых оптимистичных оценках. Доходность аренды, наверняка, упадет...

Про повышение цен на тепло нет никакой конкретики. Почему вы считаете в долларах? Не допускаете, что при девале коммуналка в долларах останется на месте?

По поводу того, что меньше денег будет оставаться на руках у людей - это все теории. Почитайте форум за 15-16 год. Тогда таких рассуждений было полно, а в реальности все оказалось прямо наоборот. Произошел взрывной рост доходов. Поэтому перед такими прогнозами про "реальный располагаемый доход" стоит добавлять "я предполагаю".
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:05

  flyman написав:а хіба тільки е.е. на 78 грн подорожчає з 1.1.21?
Інші монополісти з цінами не підтягується?
Але оператора обліківкий Первий заклинило на 78 грн., решту він в упор не бачить.


Можливо Ти роз’ясниш чому впаде ціна хруща на 280 000 грн через вартість комуналки.

Ну наприклад. Живе успішний Упадішка в хрущі. Підвищилася комуналка на 300 грн і ... намагається продати хрущика, і їде в село топити і світити кізяками? Чи яка модель поведінки?

Пам’ятаєш як Ви тут розказували, що хутора березані вверх через можливість опалювати кізяками?
Востаннє редагувалось Первый в Сер 30 гру, 2020 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:05

  rjkz написав:
  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


так комуналь на арендатрях.

Комуналка очень сильно влияет на аренду, так как аренда + комуналка всегда упираются в доходы домохозяйств, которые падают...и если коммуналка выростет, то нетрудно догадаться куда упрется цена аренды
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:12

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
  Zebra написав:По стране на 20-50%% с 1 января повышаются цены на газ и тепло. Привет лендлордам, которых дотировало раньше правительство и Газпром.

Мой прогноз двукратного увеличения стоимости коммуналки за 3 следующих года в силе.


Тоже заметил поднятие цен.
Привет хрущам и панелькам.

Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються.
Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит :shock:


Поднятие цен на комуналку в общагах бундеса? Очень интересно, какой процент дохода отрываете от сердца в оплату комнаты?
Я так понимаю,( по вашей тэории :wink: ) если обсуждать на ветке сугубо негативные новости, цены КРЖН обязательно упадут, а при обсуждении позитивных вырастут? На нобелевку по экономике не пробовали подаватся? :mrgreen:
И просветите таки, в чём заинтересованные тут сидят, вот вы например? Меня сегодняшний уровень цен КРЖН +- устраивает, не хочется как то особо ни роста ни падения.


Довайте новости про рост недвиги у Кийови.
С удовольствием обсужу, даже инвестирую если дествительно будет что-то похожее на рост.
Я серьезно, без приколов.

Аргументы про типа мой сосед розеточник зарабатывает три тысячи доларов, а значит все розетчники зарабатываю три тысячи доларов и квартиры будут даражать, или в Медовом/Оранже фсе раскупают как горяие пиражки большая просьба не приводить. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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