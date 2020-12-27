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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:15
Первый написав: flyman написав:
а хіба тільки е.е. на 78 грн подорожчає з 1.1.21?
Інші монополісти з цінами не підтягується?
Але оператора обліківкий Первий заклинило на 78 грн., решту він в упор не бачить.
Можливо Ти роз’ясниш чому впаде ціна хруща на 280 000 грн через вартість комуналки.
Ну наприклад. Живе успішний Упадішка в хрущі. Підвищилася комуналка на 300 грн і ... намагається продати хрущика, і їде в село топити і світити кізяками? Чи яка модель поведінки?
Пам’ятаєш як Ви тут розказували, що хутора березані вверх через можливість опалювати кізяками
?
думаю зРадист уже присматривает что то
какой смысл платить коммуналь?
90 метровая двуха за 200куе в продажу "за сколько дадут" и хутор с холопами прикупит
опять же удаленка...
короче ппц, КРЖН домкратом вниз)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:19
Zebra написав:
Как сейчас помню цену 2006-2007 год, студенчество, арендовал малосемейку на двоих за $700. В деньгах сегодня по курсу это 20 000 грн без учета долларовой инфляции.
А я помню цены конца 80-х. Двоюродная сестра построила трёхкомнатный кооператив на Трое за 8000 рублей. Ииии?
По связи коммуналки и цен на квартиры: с 2014 коммуналка подорожала на овердофига, сейчас метр дешевле, чем например в 2015?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:20
Первый написав: flyman написав:
а хіба тільки е.е. на 78 грн подорожчає з 1.1.21?
Інші монополісти з цінами не підтягується?
Але оператора обліківкий Первий заклинило на 78 грн., решту він в упор не бачить.
Можливо Ти роз’ясниш чому впаде ціна хруща на 280 000 грн через вартість комуналки.
Ну наприклад. Живе успішний Упадішка в хрущі. Підвищилася комуналка на 300 грн і ... намагається продати хрущика, і їде в село топити і світити кізяками? Чи яка модель поведінки?
Пам’ятаєш як Ви тут розказували, що хутора березані вверх через можливість опалювати кізяками?
хто має намір вкладатися в КРЖН у 2021?
нема відповіді.
пропоную голосовалку.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:20
Хомякоид написав:
Довайте новости про рост недвиги у Кийови.
С удовольствием обсужу, даже инвестирую если дествительно будет что-то похожее на рост.
Я серьезно, без приколов.
Аргументы про типа мой сосед розеточник зарабатывает три тысячи доларов, а значит все розетчники зарабатываю три тысячи доларов и квартиры будут даражать, или в Медовом/Оранже фсе раскупают как горяие пиражки большая просьба не приводить.
Тю. Ти переоцінюєш свої копійки. Вони нах нікому не треба, окрім тебе самого.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:21
цена тепла в Украине вырастет до 50% с 1 января 2021 года
на 49,7% для компании «Евро-реконструкция»
Ну платили отопление за большую треху 3600 грн, ну станут 5200 грн.
Зарплаты хорошо в Киеве выросли. Думаю народ осилит.
В провинции х/з.
Зато номинальный ВВП вырастет.
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UA
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1
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:26
UA написав:
цена тепла в Украине вырастет до 50% с 1 января 2021 года
на 49,7% для компании «Евро-реконструкция»
Ну платили отопление за большую треху 3600 грн, ну станут 5200 грн.
Зарплаты хорошо в Киеве выросли. Думаю народ осилит.
В провинции х/з.
Зато номинальный ВВП вырастет.
Думаєш зРадіо продасть свою трьоху? Як швидко?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:26
sequence написав: Vlad442 написав:
..но оснований бояться кратного роста коммуналки нет.
их и сейчас особо нет, но не побоялись же. Проверяют народ на терпение, что ли? Ладно, Киев и прочие миллионники, где можно заработать, но жителям мелких обл/райцентров уже будет дешевле умереть.
в европы хотели
Значит не знаете вы цен за эти "услуги". Наверное ещё молоды и не приходилось с этим печальным делом связываться.
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drevlyanin
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:28
UA написав:
цена тепла в Украине вырастет до 50% с 1 января 2021 года
на 49,7% для компании «Евро-реконструкция»
Ну платили отопление за большую треху 3600 грн, ну станут 5200 грн.
Зарплаты хорошо в Киеве выросли. Думаю народ осилит.
В провинции х/з.
Зато номинальный ВВП вырастет.
озвучьте тариф Евро-реконструкции на сегодня
и кстати, все таки с маркировкой автоматов разобрались?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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