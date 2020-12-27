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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6069607060716072

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 75
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
19
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:15

  Первый написав:
  flyman написав:а хіба тільки е.е. на 78 грн подорожчає з 1.1.21?
Інші монополісти з цінами не підтягується?
Але оператора обліківкий Первий заклинило на 78 грн., решту він в упор не бачить.


Можливо Ти роз’ясниш чому впаде ціна хруща на 280 000 грн через вартість комуналки.

Ну наприклад. Живе успішний Упадішка в хрущі. Підвищилася комуналка на 300 грн і ... намагається продати хрущика, і їде в село топити і світити кізяками? Чи яка модель поведінки?

Пам’ятаєш як Ви тут розказували, що хутора березані вверх через можливість опалювати кізяками?

думаю зРадист уже присматривает что то
какой смысл платить коммуналь?
90 метровая двуха за 200куе в продажу "за сколько дадут" и хутор с холопами прикупит
опять же удаленка...
короче ппц, КРЖН домкратом вниз)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:19

  Zebra написав:Как сейчас помню цену 2006-2007 год, студенчество, арендовал малосемейку на двоих за $700. В деньгах сегодня по курсу это 20 000 грн без учета долларовой инфляции.


А я помню цены конца 80-х. Двоюродная сестра построила трёхкомнатный кооператив на Трое за 8000 рублей. Ииии?
По связи коммуналки и цен на квартиры: с 2014 коммуналка подорожала на овердофига, сейчас метр дешевле, чем например в 2015?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:20

  Первый написав:
  flyman написав:а хіба тільки е.е. на 78 грн подорожчає з 1.1.21?
Інші монополісти з цінами не підтягується?
Але оператора обліківкий Первий заклинило на 78 грн., решту він в упор не бачить.


Можливо Ти роз’ясниш чому впаде ціна хруща на 280 000 грн через вартість комуналки.

Ну наприклад. Живе успішний Упадішка в хрущі. Підвищилася комуналка на 300 грн і ... намагається продати хрущика, і їде в село топити і світити кізяками? Чи яка модель поведінки?

Пам’ятаєш як Ви тут розказували, що хутора березані вверх через можливість опалювати кізяками?

хто має намір вкладатися в КРЖН у 2021?
нема відповіді.
пропоную голосовалку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:20

  Хомякоид написав:
Довайте новости про рост недвиги у Кийови.
С удовольствием обсужу, даже инвестирую если дествительно будет что-то похожее на рост.
Я серьезно, без приколов.

Аргументы про типа мой сосед розеточник зарабатывает три тысячи доларов, а значит все розетчники зарабатываю три тысячи доларов и квартиры будут даражать, или в Медовом/Оранже фсе раскупают как горяие пиражки большая просьба не приводить. :D


Тю. Ти переоцінюєш свої копійки. Вони нах нікому не треба, окрім тебе самого.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:21

цена тепла в Украине вырастет до 50% с 1 января 2021 года
на 49,7% для компании «Евро-реконструкция»
Ну платили отопление за большую треху 3600 грн, ну станут 5200 грн.
Зарплаты хорошо в Киеве выросли. Думаю народ осилит.
В провинции х/з.
Зато номинальный ВВП вырастет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:26

  UA написав:цена тепла в Украине вырастет до 50% с 1 января 2021 года
на 49,7% для компании «Евро-реконструкция»
Ну платили отопление за большую треху 3600 грн, ну станут 5200 грн.
Зарплаты хорошо в Киеве выросли. Думаю народ осилит.
В провинции х/з.
Зато номинальный ВВП вырастет.

Думаєш зРадіо продасть свою трьоху? Як швидко?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:26

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..но оснований бояться кратного роста коммуналки нет.

их и сейчас особо нет, но не побоялись же. Проверяют народ на терпение, что ли? Ладно, Киев и прочие миллионники, где можно заработать, но жителям мелких обл/райцентров уже будет дешевле умереть.
в европы хотели


Значит не знаете вы цен за эти "услуги". Наверное ещё молоды и не приходилось с этим печальным делом связываться.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:28

  UA написав:цена тепла в Украине вырастет до 50% с 1 января 2021 года
на 49,7% для компании «Евро-реконструкция»
Ну платили отопление за большую треху 3600 грн, ну станут 5200 грн.
Зарплаты хорошо в Киеве выросли. Думаю народ осилит.
В провинции х/з.
Зато номинальный ВВП вырастет.

озвучьте тариф Евро-реконструкции на сегодня

и кстати, все таки с маркировкой автоматов разобрались?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 6069607060716072
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