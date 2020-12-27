Додано: Сер 30 гру, 2020 21:12

UA написав: Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени? Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?

Надыбал картинку в Телеге - может так лордам будет нагляднейИ много ли от этой тени достается пересичным? ) Расхожие мнения о теневой экономике полны заблуждений и пустых надежд. Во-первых, размер - не половина, а меньше трети. Во-вторых, цель - для заработка большими дядями на теневом обороте и НДС/ННП, а не экономии ФОТа и подтягивания зарплат работягам. И в-третьих, госстатовская оценка, пусть и не учитывает конверты, чем занижает реальную величину зарплат, одновременно не учитывает и малые предприятия, чем завышает реальную величину зарплат. Поэтому, да, средняя госстатовская зарплата примерно соответствует средней реальной зарплате. Альтернативный подход оценки вы все не сможете предложить (никто не сможет).PS: ах, да, чуть не забыл - и в-четвертых, тень была, есть и будет, поэтому в динамике госстатовские цифры по средней зарплате даже с учетом их мелких огрехов безупречно показывают тренды