Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией
Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?
Прохожий написав:какой смысл платить коммуналь? 90 метровая двуха за 200куе в продажу "за сколько дадут" и хутор с холопами прикупит опять же удаленка... короче ппц, КРЖН домкратом вниз))
Холопи вже в Київ перебрались. Сидять в підвалах, на горищах, в оренді. За 600 дол/міс - не бажають працювати на станках ЧПУ))) в Швецію - миляться їхати, електриками і говнокодерами))) Або ж тут комбайнерами, трактористами , таксистами і парковщиками на ЗП 3000 дол/міс - шукають місця))) Розіпсіли холопи)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 30 гру, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Хомякоид написав: Тоже заметил поднятие цен. Привет хрущам и панелькам.
Заметил что нвости которые ведут к снижению цен здесь не обсуждаються. Из чего зделал вывод. Много заинтересованных особ тут сидит
Поднятие цен на комуналку в общагах бундеса? Очень интересно, какой процент дохода отрываете от сердца в оплату комнаты? Я так понимаю,( по вашей тэории ) если обсуждать на ветке сугубо негативные новости, цены КРЖН обязательно упадут, а при обсуждении позитивных вырастут? На нобелевку по экономике не пробовали подаватся? И просветите таки, в чём заинтересованные тут сидят, вот вы например? Меня сегодняшний уровень цен КРЖН +- устраивает, не хочется как то особо ни роста ни падения.
Довайте новости про рост недвиги у Кийови. С удовольствием обсужу, даже инвестирую если дествительно будет что-то похожее на рост. Я серьезно, без приколов.
Аргументы про типа мой сосед розеточник зарабатывает три тысячи доларов, а значит все розетчники зарабатываю три тысячи доларов и квартиры будут даражать, или в Медовом/Оранже фсе раскупают как горяие пиражки большая просьба не приводить.
Как обычно бла-бла-бла! Ответы на прямые вопросы будут? п.с. Когда меня несколько дней распрашивали о стоимости жизни в частном доме, честно старался всем ответить. п.п.с. Подскажу ещё раз-об Оранже/Медовом Эйр тролил свидетелей зрады , но видимо проживание с немцами отбивает чувство юмора.
drevlyanin написав: Как обычно бла-бла-бла! Ответы на прямые вопросы будут? п.с. Когда меня несколько дней распрашивали о стоимости жизни в частном доме, честно старался всем ответить. п.п.с. Подскажу ещё раз-об Оранже/Медовом Эйр тролил свидетелей зрады , но видимо проживание с немцами отбивает чувство юмора.
Еще раз сформулируйте вопросы. Не совсем понял что вы хотите услышать. Есть у меня квартира в Чабанах. Думаю продавать или пусть дальше будет. Есть возможность еще что-то купить. Думаю оно мне надо или нет если я не живу в Украине.
Меня цены кстати тоже устривают. Лучше чем когда было кредитное безумие и бы*** гребло хрущи па 100 тыс. как ошарашенные и разганяли через плечо цены до небес.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 30 гру, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав:пока фасады концептувльны, а МОПы модны, это никого не пипчит, но если/когда начнут заваливаться дома из-за того, что кто-то из разработчиков ЛИРЫ что-то недоучил в методе конечных элементов или "совершенно случайно" у прораба на стройке преднапряженная арматура оказалась в сжатом поясе....ну, здесь на форуме это-то всем понятно кроме меня, Шапо и как оказалось, возможно, Хьюма.
ЗЫ: Я уже видел эксперименты с фундаментом (это такая непонятная хрень) одного концептуального застройщика, за которого ценитель мопов топит. Я может отстал от технологий и сейчас это доказано строительной наукой, что так Ок, но предпочитаю, на эксперименты смотреть со стороны.
Не бажаєте переселятись з морального устарівшого житла в нове, з сучасними МОПами, губастими тьолками і гарним оглядом з 24 поверху??? Вас можуть зачислити в ретрогради))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Надыбал картинку в Телеге - может так лордам будет наглядней
UA написав:Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?
И много ли от этой тени достается пересичным? ) Расхожие мнения о теневой экономике полны заблуждений и пустых надежд. Во-первых, размер - не половина, а меньше трети. Во-вторых, цель - для заработка большими дядями на теневом обороте и НДС/ННП, а не экономии ФОТа и подтягивания зарплат работягам. И в-третьих, госстатовская оценка, пусть и не учитывает конверты, чем занижает реальную величину зарплат, одновременно не учитывает и малые предприятия, чем завышает реальную величину зарплат. Поэтому, да, средняя госстатовская зарплата примерно соответствует средней реальной зарплате. Альтернативный подход оценки вы все не сможете предложить (никто не сможет).
PS: ах, да, чуть не забыл - и в-четвертых, тень была, есть и будет, поэтому в динамике госстатовские цифры по средней зарплате даже с учетом их мелких огрехов безупречно показывают тренды
На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
hume написав:На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
и на кабанчике искали ? может перед НГ никто напрягаться не хотел ?
hume написав:На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
Холопи розбещені))) в Польщу і Швецію катаються, і в Києві не бажають працювати меньше ніж 100 000 грн/міс))) Паскудники, немає на них колгоспів з трудоднями))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців