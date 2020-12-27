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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:23
hume написав:
На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
Неделю назад мне тут рассказывали что 1000 грн в день для разнорабочего это докуя.
Нашел по 500 грн в день...
Через 2 часа послал их и пригласил назад по 1000.
Они по 500 грн в день, только сидят курят и рассказывают друг другу окуительные истории.
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UA
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:24
UA написав: zРадио написав:
Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией
Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?
А че не 100% экономики? Откуда такие данные?
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BIGor
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:28
BIGor написав: UA написав: zРадио написав:
Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией
Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?
А че не 100% экономики? Откуда такие данные?
Личные наблюдения.
Думаю, конкретно в Киеве доля теневой экономики выше 50%.
Шухер с кассовыми аппаратами для ФОПов вам не о чем не говорит?
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UA
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:30
Frant написав: rjkz написав:
пока фасады концептувльны, а МОПы модны, это никого не пипчит, но если/когда начнут заваливаться дома из-за того, что кто-то из разработчиков ЛИРЫ что-то недоучил в методе конечных элементов или "совершенно случайно" у прораба на стройке преднапряженная арматура оказалась в сжатом поясе....ну, здесь на форуме это-то всем понятно кроме меня, Шапо и как оказалось, возможно, Хьюма.
ЗЫ: Я уже видел эксперименты с фундаментом (это такая непонятная хрень) одного концептуального застройщика, за которого ценитель мопов топит. Я может отстал от технологий и сейчас это доказано строительной наукой, что так Ок, но предпочитаю, на эксперименты смотреть со стороны.
Не бажаєте переселятись з морального устарівшого житла в нове, з сучасними МОПами, губастими тьолками і гарним оглядом з 24 поверху???
Вас можуть зачислити в ретрогради))
У меня "устаревшее" жилье начала 00-х, когда еще понимали как строить.
10+ этаж с видом на пол-Киева. Не из овноблока. 4 кв на этаж. В незагазованном, зеленом месте. (У нас есть такой прибор, но..мы его не покажем). На такой ремонт, второй раз меня жаба давит деньги выбрасывать и времени жалко. У бобра добра не ищут. Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте.
А мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:33
rjkz написав:
мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек.
Тут кожен місяць - нові брязкальця)))
Високі, з пінопласту і газоблоку)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:48
rjkz написав: Libo написав: Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь...
может и приглянешься какому-нибудь мажору.
Если губы накрасит и носки снимет, может и приглянется. Будет какому-нибудь ШурЕ рассказывать про колчаковские фронты и смерть москалям.
Востаннє редагувалось artlife
в Сер 30 гру, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:52
hume написав:
На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
хьюм, я ще 2 тижні тому писав, що майстри вже свята святкують ще від Миколая (аж до Івана).
А ти тільки ніби проснувся.
https://fi202x.blogspot.com/
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