RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6071607260736074

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 75
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
19
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:23

  hume написав:На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.

Неделю назад мне тут рассказывали что 1000 грн в день для разнорабочего это докуя.
Нашел по 500 грн в день...
Через 2 часа послал их и пригласил назад по 1000.
Они по 500 грн в день, только сидят курят и рассказывают друг другу окуительные истории.
UA
 
Повідомлень: 5256
З нами з: 19.07.08
Подякував: 766 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:24

  UA написав:
  zРадио написав:Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией

Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?

А че не 100% экономики? Откуда такие данные?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 19.09.10
Подякував: 730 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:28

  BIGor написав:
  UA написав:
  zРадио написав:Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией

Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?

А че не 100% экономики? Откуда такие данные?

Личные наблюдения.
Думаю, конкретно в Киеве доля теневой экономики выше 50%.
Шухер с кассовыми аппаратами для ФОПов вам не о чем не говорит?
UA
 
Повідомлень: 5256
З нами з: 19.07.08
Подякував: 766 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:30

  Frant написав:
  rjkz написав:пока фасады концептувльны, а МОПы модны, это никого не пипчит, но если/когда начнут заваливаться дома из-за того, что кто-то из разработчиков ЛИРЫ что-то недоучил в методе конечных элементов или "совершенно случайно" у прораба на стройке преднапряженная арматура оказалась в сжатом поясе....ну, здесь на форуме это-то всем понятно кроме меня, Шапо и как оказалось, возможно, Хьюма.

ЗЫ: Я уже видел эксперименты с фундаментом (это такая непонятная хрень) одного концептуального застройщика, за которого ценитель мопов топит. Я может отстал от технологий и сейчас это доказано строительной наукой, что так Ок, но предпочитаю, на эксперименты смотреть со стороны.

Не бажаєте переселятись з морального устарівшого житла в нове, з сучасними МОПами, губастими тьолками і гарним оглядом з 24 поверху???
Вас можуть зачислити в ретрогради))


У меня "устаревшее" жилье начала 00-х, когда еще понимали как строить.
10+ этаж с видом на пол-Киева. Не из овноблока. 4 кв на этаж. В незагазованном, зеленом месте. (У нас есть такой прибор, но..мы его не покажем). На такой ремонт, второй раз меня жаба давит деньги выбрасывать и времени жалко. У бобра добра не ищут. Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте.
А мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек. :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11592
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5470 раз.
Подякували: 2915 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:33

  rjkz написав:мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек.

Тут кожен місяць - нові брязкальця)))
Високі, з пінопласту і газоблоку)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21753
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:48

  rjkz написав:
  Libo написав:
  Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.


Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь... :oops:


может и приглянешься какому-нибудь мажору. :mrgreen:


Если губы накрасит и носки снимет, может и приглянется. Будет какому-нибудь ШурЕ рассказывать про колчаковские фронты и смерть москалям.
Востаннє редагувалось artlife в Сер 30 гру, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 507
З нами з: 07.10.19
Подякував: 63 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:52

  hume написав:На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.

хьюм, я ще 2 тижні тому писав, що майстри вже свята святкують ще від Миколая (аж до Івана).
А ти тільки ніби проснувся.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22879
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6071607260736074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3325813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232931
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28044)
30.12.2020 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.