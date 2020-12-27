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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:24
UA написав: zРадио написав:
Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией
Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?
А че не 100% экономики? Откуда такие данные?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:28
BIGor написав: UA написав: zРадио написав:
Вообще-то - уже железобетонные факты. Средняя зарплата киевлянина в долларах снизилась за год на 6% (c 660 до 620 долларов), при этом коммунальные услуги подорожали на 24% (в гривнах - 45%) и продолжат расти дальше с января. Это уже анонсированные изменения - это занимайтесь болтологией
Вы доверяете статистике ЗП в стране где половина экономики в тени?
А че не 100% экономики? Откуда такие данные?
Личные наблюдения.
Думаю, конкретно в Киеве доля теневой экономики выше 50%.
Шухер с кассовыми аппаратами для ФОПов вам не о чем не говорит?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:30
Frant написав: rjkz написав:
пока фасады концептувльны, а МОПы модны, это никого не пипчит, но если/когда начнут заваливаться дома из-за того, что кто-то из разработчиков ЛИРЫ что-то недоучил в методе конечных элементов или "совершенно случайно" у прораба на стройке преднапряженная арматура оказалась в сжатом поясе....ну, здесь на форуме это-то всем понятно кроме меня, Шапо и как оказалось, возможно, Хьюма.
ЗЫ: Я уже видел эксперименты с фундаментом (это такая непонятная хрень) одного концептуального застройщика, за которого ценитель мопов топит. Я может отстал от технологий и сейчас это доказано строительной наукой, что так Ок, но предпочитаю, на эксперименты смотреть со стороны.
Не бажаєте переселятись з морального устарівшого житла в нове, з сучасними МОПами, губастими тьолками і гарним оглядом з 24 поверху???
Вас можуть зачислити в ретрогради))
У меня "устаревшее" жилье начала 00-х, когда еще понимали как строить.
10+ этаж с видом на пол-Киева. Не из овноблока. 4 кв на этаж. В незагазованном, зеленом месте. (У нас есть такой прибор, но..мы его не покажем). На такой ремонт, второй раз меня жаба давит деньги выбрасывать и времени жалко. У бобра добра не ищут. Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте.
А мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:33
rjkz написав:
мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек.
Тут кожен місяць - нові брязкальця)))
Високі, з пінопласту і газоблоку)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:48
rjkz написав: Libo написав: Хомякоид написав:
Что по чем не поделетесь ?
Без привязки к месту конечно.
Печерск, но просторный, дом не зажат. $2300 за метр. Без ремонта. Дом отделан шикарно, современный и с перспективой на чистоту и хорошее обслуживание. Паркоместо $25 тыщ. Хочу попрбовать пожить в 21-м веке с мажорами. Может понравится. Или я там кому-нибудь понравлюсь...
может и приглянешься какому-нибудь мажору.
Если губы накрасит и носки снимет, может и приглянется. Будет какому-нибудь ШурЕ рассказывать про колчаковские фронты.
Востаннє редагувалось artlife
в Сер 30 гру, 2020 22:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:52
hume написав:
На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
хьюм, я ще 2 тижні тому писав, що майстри вже свята святкують ще від Миколая (аж до Івана).
А ти тільки ніби проснувся.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:13
baraka написав: hume написав:
На днях нужно было приделать около 50 метров плинтуса МДФ. Никто меньше 100 грн ехать не хотел. В итоге одолжил у знакомого прораба торцовку и за день оформил сам. То есть с меня хотели сбить 5кгрн за день работы. При этом хорошая торцовка стоит 10крн.
и на кабанчике искали ?
может перед НГ никто напрягаться не хотел ?
В смысле не хотели... Все хотели за 100грн метр. Итого хотели 5 кгрн за день работы.
Тариф как бы такой. Целую торцовка привезти нужно
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:00
Sidus написав:
Комуналка очень сильно влияет на аренду, так как аренда + комуналка всегда упираются в доходы домохозяйств, которые падают...и если коммуналка выростет, то нетрудно догадаться куда упрется цена аренды
Это уже было, когда был взрывной рост коммуналки. Было, было, было, но прошло...
Рынок уже это давно отыграл.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:07
Хомякоид написав:
Еще раз сформулируйте вопросы. Не совсем понял что вы хотите услышать.
Есть у меня квартира в Чабанах. Думаю продавать или пусть дальше будет.
Есть возможность еще что-то купить.
Думаю оно мне надо или нет если я не живу в Украине.
Меня цены кстати тоже устривают. Лучше чем когда было кредитное безумие и бы*** гребло хрущи па 100 тыс. как ошарашенные и разганяли через плечо цены до небес.
Ок. Повторюсь:
Я так понимаю,( по вашей тэории
) если обсуждать на ветке сугубо негативные новости, цены КРЖН обязательно упадут, а при обсуждении позитивных вырастут?
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drevlyanin
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