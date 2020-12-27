Додано: Сер 30 гру, 2020 21:30

Frant написав: rjkz написав: пока фасады концептувльны, а МОПы модны, это никого не пипчит, но если/когда начнут заваливаться дома из-за того, что кто-то из разработчиков ЛИРЫ что-то недоучил в методе конечных элементов или "совершенно случайно" у прораба на стройке преднапряженная арматура оказалась в сжатом поясе....ну, здесь на форуме это-то всем понятно кроме меня, Шапо и как оказалось, возможно, Хьюма.



ЗЫ: Я уже видел эксперименты с фундаментом (это такая непонятная хрень) одного концептуального застройщика, за которого ценитель мопов топит. Я может отстал от технологий и сейчас это доказано строительной наукой, что так Ок, но предпочитаю, на эксперименты смотреть со стороны.

пока фасады концептувльны, а МОПы модны, это никого не пипчит, но если/когда начнут заваливаться дома из-за того, что кто-то из разработчиков ЛИРЫ что-то недоучил в методе конечных элементов или "совершенно случайно" у прораба на стройке преднапряженная арматура оказалась в сжатом поясе....ну, здесь на форуме это-то всем понятно кроме меня, Шапо и как оказалось, возможно, Хьюма.ЗЫ: Я уже видел эксперименты с фундаментом (это такая непонятная хрень) одного концептуального застройщика, за которого ценитель мопов топит. Я может отстал от технологий и сейчас это доказано строительной наукой, что так Ок, но предпочитаю, на эксперименты смотреть со стороны.

Не бажаєте переселятись з морального устарівшого житла в нове, з сучасними МОПами, губастими тьолками і гарним оглядом з 24 поверху???

Вас можуть зачислити в ретрогради)) Не бажаєте переселятись з морального устарівшого житла в нове, з сучасними МОПами, губастими тьолками і гарним оглядом з 24 поверху???Вас можуть зачислити в ретрогради))

У меня "устаревшее" жилье начала 00-х, когда еще понимали как строить.10+ этаж с видом на пол-Киева. Не из овноблока. 4 кв на этаж. В незагазованном, зеленом месте. (У нас есть такой прибор, но..мы его не покажем). На такой ремонт, второй раз меня жаба давит деньги выбрасывать и времени жалко. У бобра добра не ищут. Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте.А мода, она быстро проходит. Старый я стал для погремушек.