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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:08
Хомякоид написав:
Довайте новости про рост недвиги у Кийови.
С удовольствием обсужу, даже инвестирую если дествительно будет что-то похожее на рост.
Я серьезно, без приколов.
Вспомнилось про трусы и крестик. Если вы не сливаете киевскую или околокиевскую недвигу, значит на что-то рассчитываете. Тут все просто. Либо сливайте по чем дают, либо покупайте по чем продают. Сидеть на двух стульях можно порвать зад, если ожидания роста своей прелести войдут в противоречие ожиданиями всеобщего обвала.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:25
hume написав:
В смысле не хотели... Все хотели за 100грн метр. Итого хотели 5 кгрн за день работы.
Тариф как бы такой. Целую торцовка привезти нужно
Можно ссылку, ради интереса, что такое торцовка?
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Vlad442
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