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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:08
Хомякоид написав:
Довайте новости про рост недвиги у Кийови.
С удовольствием обсужу, даже инвестирую если дествительно будет что-то похожее на рост.
Я серьезно, без приколов.
Вспомнилось про трусы и крестик. Если вы не сливаете киевскую или околокиевскую недвигу, значит на что-то рассчитываете. Тут все просто. Либо сливайте по чем дают, либо покупайте по чем продают. Сидеть на двух стульях можно порвать зад, если ожидания роста своей прелести войдут в противоречие ожиданиями всеобщего обвала.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:25
hume написав:
В смысле не хотели... Все хотели за 100грн метр. Итого хотели 5 кгрн за день работы.
Тариф как бы такой. Целую торцовка привезти нужно
Можно ссылку, ради интереса, что такое торцовка?
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Vlad442
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:41
Vlad442 написав:
Если вы не сливаете киевскую или околокиевскую недвигу, значит на что-то рассчитываете.
Докладываю.
Многие мудрые укропы, осевшие за рубежом, свою недвигу в Украине не сливают. Расчитывают вернуться или для подстраховки. Всяко может сложиться. Может придется и на пенсию сюда вернуться. Немецкая пенсия для Украины хороша, жилье тут есть. Зашибай себе в домино под пивко во дворе с собутыльниками и в х. не дуй.
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Libo
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Долярчик
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:00
Так, я не поняла, у меня средний платеж за э/э около 120-130 грн., при том что приготовление на электрике. С НГ будет 200. Надо срочно продавать, пока цены на квартиры не просели?
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Natt
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:01
Vlad442 написав: Sidus написав:
Комуналка очень сильно влияет на аренду, так как аренда + комуналка всегда упираются в доходы домохозяйств, которые падают...и если коммуналка выростет, то нетрудно догадаться куда упрется цена аренды
Это уже было, когда был взрывной рост коммуналки. Было, было, было, но прошло...
Рынок уже это давно отыграл.
Уже вернулся на уровень цен аренд 2005-2008 годов?
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Zebra
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07
flyman написав: Zebra написав: airmax78 написав:
Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.
Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.
Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.
Чистый профит от аренды хруща доходил до $1000-2000 в месяц у метро.
Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.
Я тільки в ремонти.
В бетон у Польщі.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:36
Natt написав:
Так, я не поняла, у меня средний платеж за э/э около 120-130 грн., при том что приготовление на электрике.
Фигура - хорошо, но постоянные диеты вредят здоровью
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Grand Touring
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:45
Grand Touring написав: Natt написав:
Так, я не поняла, у меня средний платеж за э/э около 120-130 грн., при том что приготовление на электрике.
Фигура - хорошо, но постоянные диеты вредят здоровью
Та я Вас умоляю, на индукции все быстро готовится. К тому же выготавливать три раза в день первое, второе и компот - явно не мое призвание. Хотя не, компот - это святое.
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Natt
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:48
[quote="5135315:rjkz]Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте. [/quote] Я могу подсказать как с 6 метровых потолков паутину снимать и как в парадный на коне въехать
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