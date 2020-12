Додано: Чет 31 гру, 2020 00:07

flyman написав: Zebra написав: airmax78 написав: Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной. Да ладно нагнетать. Это все такие копейки для новостроев. Судьба советской вторички на выселках, конечно, будет печальной.

Вторичка учитывается в средней цене по Киеву например. Так что, если содержание хрущика будет через 2 года обходиться в $2000 за год, то явно это не добавит стоимости среднему квадратному метру КРЖН.



Раньше хрущи были дороже новостроев, до 2008 года так точно, помню у метро по $120 000 - $150 000 разлетались в ипотеку как горячие пирожки. Тогда Газпром дотировал Украину, газ по $50 был и остальная комуналь субсидировалась, жизнь лендлорда казалась сказкой.



Цікаво провести опитування, скільки тут збрирається наступного року щось інвестувати в бетон.

В бетон у Польщі.