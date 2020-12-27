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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 01:00
Natt написав:
Хотя не, компот - это святое.
После борьбы на кровате - да
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Додано: Чет 31 гру, 2020 02:31
drevlyanin написав: Хомякоид написав:
Еще раз сформулируйте вопросы. Не совсем понял что вы хотите услышать.
Есть у меня квартира в Чабанах. Думаю продавать или пусть дальше будет.
Есть возможность еще что-то купить.
Думаю оно мне надо или нет если я не живу в Украине.
Меня цены кстати тоже устривают. Лучше чем когда было кредитное безумие и бы*** гребло хрущи па 100 тыс. как ошарашенные и разганяли через плечо цены до небес.
Ок. Повторюсь:
Я так понимаю,( по вашей тэории
) если обсуждать на ветке сугубо негативные новости, цены КРЖН обязательно упадут, а при обсуждении позитивных вырастут?
Обсуждаю что есть.
Будут позитивные сценарии, как-то рост зарплат, рост ВВП, снижение ставок по кредитовании буду это обсуждать.
Пока этого всего не наблюдаю, поэтому обсуждаю что есть то есть поднятие цен на комуналь.
Кстати сколько сейчас комуналь в хруще метров так 50-60 никто не подскажет ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Чет 31 гру, 2020 02:37
Libo написав: Vlad442 написав:
Если вы не сливаете киевскую или околокиевскую недвигу, значит на что-то рассчитываете.
Докладываю.
Многие мудрые укропы, осевшие за рубежом, свою недвигу в Украине не сливают. Расчитывают вернуться или для подстраховки. Всяко может сложиться. Может придется и на пенсию сюда вернуться. Немецкая пенсия для Украины хороша, жилье тут есть. Зашибай себе в домино под пивко во дворе с собутыльниками и в х. не дуй.
Согласен, приблизительно так и думаю. Всякое может случиться.
Может и прийдеться назад у Кийов вернуться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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