RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6073607460756076

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 76
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
20
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 01:00

  Natt написав:Хотя не, компот - это святое.
После борьбы на кровате - да
Grand Touring
 
Повідомлень: 538
З нами з: 23.03.20
Подякував: 140 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 02:31

  drevlyanin написав:
  Хомякоид написав:
Еще раз сформулируйте вопросы. Не совсем понял что вы хотите услышать.
Есть у меня квартира в Чабанах. Думаю продавать или пусть дальше будет.
Есть возможность еще что-то купить.
Думаю оно мне надо или нет если я не живу в Украине.

Меня цены кстати тоже устривают. Лучше чем когда было кредитное безумие и бы*** гребло хрущи па 100 тыс. как ошарашенные и разганяли через плечо цены до небес.


Ок. Повторюсь:
Я так понимаю,( по вашей тэории :wink: ) если обсуждать на ветке сугубо негативные новости, цены КРЖН обязательно упадут, а при обсуждении позитивных вырастут?


Обсуждаю что есть.
Будут позитивные сценарии, как-то рост зарплат, рост ВВП, снижение ставок по кредитовании буду это обсуждать.
Пока этого всего не наблюдаю, поэтому обсуждаю что есть то есть поднятие цен на комуналь.

Кстати сколько сейчас комуналь в хруще метров так 50-60 никто не подскажет ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 02:37

  Libo написав:
  Vlad442 написав: Если вы не сливаете киевскую или околокиевскую недвигу, значит на что-то рассчитываете.


Докладываю.
Многие мудрые укропы, осевшие за рубежом, свою недвигу в Украине не сливают. Расчитывают вернуться или для подстраховки. Всяко может сложиться. Может придется и на пенсию сюда вернуться. Немецкая пенсия для Украины хороша, жилье тут есть. Зашибай себе в домино под пивко во дворе с собутыльниками и в х. не дуй.
:lol:


Согласен, приблизительно так и думаю. Всякое может случиться.
Может и прийдеться назад у Кийов вернуться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1551 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 02:50

  Grand Touring написав:[quote="5135315:rjkz]Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте. [/quote] Я могу подсказать как с 6 метровых потолков паутину снимать и как в парадный на коне въехать[/quote]



всего 3,75.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11593
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5470 раз.
Подякували: 2915 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 6073607460756076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3325938
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232942
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20546
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.