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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 01:00
Natt написав:
Хотя не, компот - это святое.
После борьбы на кровате - да
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Додано: Чет 31 гру, 2020 02:31
drevlyanin написав: Хомякоид написав:
Еще раз сформулируйте вопросы. Не совсем понял что вы хотите услышать.
Есть у меня квартира в Чабанах. Думаю продавать или пусть дальше будет.
Есть возможность еще что-то купить.
Думаю оно мне надо или нет если я не живу в Украине.
Меня цены кстати тоже устривают. Лучше чем когда было кредитное безумие и бы*** гребло хрущи па 100 тыс. как ошарашенные и разганяли через плечо цены до небес.
Ок. Повторюсь:
Я так понимаю,( по вашей тэории
) если обсуждать на ветке сугубо негативные новости, цены КРЖН обязательно упадут, а при обсуждении позитивных вырастут?
Обсуждаю что есть.
Будут позитивные сценарии, как-то рост зарплат, рост ВВП, снижение ставок по кредитовании буду это обсуждать.
Пока этого всего не наблюдаю, поэтому обсуждаю что есть то есть поднятие цен на комуналь.
Кстати сколько сейчас комуналь в хруще метров так 50-60 никто не подскажет ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Чет 31 гру, 2020 02:37
Libo написав: Vlad442 написав:
Если вы не сливаете киевскую или околокиевскую недвигу, значит на что-то рассчитываете.
Докладываю.
Многие мудрые укропы, осевшие за рубежом, свою недвигу в Украине не сливают. Расчитывают вернуться или для подстраховки. Всяко может сложиться. Может придется и на пенсию сюда вернуться. Немецкая пенсия для Украины хороша, жилье тут есть. Зашибай себе в домино под пивко во дворе с собутыльниками и в х. не дуй.
Согласен, приблизительно так и думаю. Всякое может случиться.
Может и прийдеться назад у Кийов вернуться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Чет 31 гру, 2020 02:50
Grand Touring написав:
[quote="5135315:rjkz]Мало того, я возможно на пенсию перееду в дореволюционный фонд в еще более тихом и зеленом месте. [/quote] Я могу подсказать как с 6 метровых потолков паутину снимать и как в парадный на коне въехать[/quote]
всего 3,75.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 07:23
Хомякоид написав:
Кстати сколько сейчас комуналь в хруще метров так 50-60 никто не подскажет ?
В "хрущовці" 46 м2 - опалення 800 грн/міс (домовий лічильник, обслуг. 15 грн/міс), прибуд. територія 262 грн)міс, вивіз сміття 36 грн./1 чол
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 31 гру, 2020 07:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 07:28
Хомякоид написав:
Будут позитивные сценарии, как-то рост зарплат, рост ВВП, снижение ставок по кредитовании буду это обсуждать.
Пока этого всего не наблюдаю, поэтому обсуждаю что есть то есть поднятие цен на
Доки ватний зелений Клоун при владі, доки 73% виборців - не здатні проаналізувати ситуацію на один (!!!) крок вперед - не варто чекати тут нічого хорошого.
Natt написав:
Так, я не поняла, у меня средний платеж за э/э около 120-130 грн., при том что приготовление на электрике. С НГ будет 200. Надо срочно продавать, пока цены на квартиры не просели?
Найпотужніший удар отримують ті, хто опалює квартири по "сучасному", електроенергією. Можливо, на дрова перейдуть???
Natt написав:
Та я Вас умоляю, на индукции все быстро готовится.
швидше - тільки за рахунок збільшення споживання електроенергії. Вчіть термодинаміку, багато що зрозумієте в цьому житті.
І поставте 4-х конфорочну плиту замість 2-х конфорочної, інакше повторно ніколи не вийдете заміж!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 07:47
Natt написав:
Так, я не поняла, у меня средний платеж за э/э около 120-130 грн., при том что приготовление на электрике. С НГ будет 200. Надо срочно продавать, пока цены на квартиры не просели?
мова про "старий фонд" хрущів і панельок
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Додано: Чет 31 гру, 2020 07:52
flyman написав: Natt написав:
Так, я не поняла, у меня средний платеж за э/э около 120-130 грн., при том что приготовление на электрике. С НГ будет 200. Надо срочно продавать, пока цены на квартиры не просели?
мова про "старий фонд" хрущів і панельок
Електроенергія подорожчає лише в "хрущовках???
Флаймен, який же ти простий!
Ти точно "програміст"???
P.S. Будь яка хрущовка в жилому стані, навіть в Бучі, коштує дорожче, ніж бомжатня у підвалі новобуду.
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