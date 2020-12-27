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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот на 6 метров домик
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12
Знову зепільний флудьор-велосипедист пхає на форум московитську пропаганду і рекламу московської нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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