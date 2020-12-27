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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12
Знову зепільний флудьор-велосипедист пхає на форум московитську пропаганду і рекламу московської нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:17
приходилось, увы. И в Киеве и в Броварах и в райцентре
в регионах дешевле почти на порядок
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:18
Долярек, в России 150 млн. и 90% мечтают жить в Москве, а рядом еще миллионов 60 в Средней Азии, которые валят в Москву при первой удобной возможности. О тех, кто едет в Москву из Украины - промолчу, чтобы не ругаться матом. Поэтому в Москве квартиры 9 кв.м имеют место быть. Но каким боком ко всей этой истории Львов или даже Киев - я хз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Як яким боком?
А три закони Трібеки???
п. с.
А, взагалі, для студента/студентки - супер, відносно того, як деякі знімають тільки 1 кімнату в якоїсь бабульки... - а тут ВСЕ СВОЄ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 31 гру, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:04
В Киеве уже не хоронят, только на Северном за Броварами. При этом если ковид, дерут еще +15000 гривен за бетонную плиту. Подонки решили на этом наживаться, не боятся ни Бога, ни черта и что боком выйдет.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня есть арендаторы отказавшиеся от отопления в пользу эл/эн. С интересом наблюдаю за экспериментом. В прошлом месяце всего 550 квт, в этом было 650квт. Обограватели с терморегуляторами. Общая площадь квартиры около 50 квадратов
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:13
Там є думка професійного психолога, що норма житла на 1 людину 15 м2. Тобто 1к "хрущ" 30-32 м2 на 2 чол. - є нормою.
"Смарти" меньшої площі - пригнічують психіку тих, хто там живе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:22
Регулярно хоронят на лесном и берковцах. И это не подхоранивают, там огромные новые участки. У меня родственник на лесном, поэтому знаю. Ещё каких то 5 лет назад рядом была свалка, сейчас на месте свалки огромные новые участки с довольно быстрой заполняемостью. Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:27
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:28
Слєпаков, як завжди - красава!!!
Ви що - не подивились цей кліп???
ТАК ЦЕ Ж БОМБА!!!!!!
Починається може трохи скучно, але потіи - йде вибух!!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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