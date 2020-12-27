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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6075607660776078>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 76
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
20
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12

Знову зепільний флудьор-велосипедист пхає на форум московитську пропаганду і рекламу московської нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:17

  drevlyanin написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..но оснований бояться кратного роста коммуналки нет.

их и сейчас особо нет, но не побоялись же. Проверяют народ на терпение, что ли? Ладно, Киев и прочие миллионники, где можно заработать, но жителям мелких обл/райцентров уже будет дешевле умереть.
в европы хотели


Значит не знаете вы цен за эти "услуги". Наверное ещё молоды и не приходилось с этим печальным делом связываться.

приходилось, увы. И в Киеве и в Броварах и в райцентре
в регионах дешевле почти на порядок
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:18

  Долярчик написав:

Долярек, в России 150 млн. и 90% мечтают жить в Москве, а рядом еще миллионов 60 в Средней Азии, которые валят в Москву при первой удобной возможности. О тех, кто едет в Москву из Украины - промолчу, чтобы не ругаться матом. Поэтому в Москве квартиры 9 кв.м имеют место быть. Но каким боком ко всей этой истории Львов или даже Киев - я хз.

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но каким боком ко всей этой истории Львов или даже Киев - я хз.

Як яким боком?
А три закони Трібеки???

п. с.
А, взагалі, для студента/студентки - супер, відносно того, як деякі знімають тільки 1 кімнату в якоїсь бабульки... - а тут ВСЕ СВОЄ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 31 гру, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:04

  sequence написав: приходилось, увы. И в Киеве и в Броварах и в райцентре
в регионах дешевле почти на порядок

В Киеве уже не хоронят, только на Северном за Броварами. При этом если ковид, дерут еще +15000 гривен за бетонную плиту. Подонки решили на этом наживаться, не боятся ни Бога, ни черта и что боком выйдет.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня есть арендаторы отказавшиеся от отопления в пользу эл/эн. С интересом наблюдаю за экспериментом. В прошлом месяце всего 550 квт, в этом было 650квт. Обограватели с терморегуляторами. Общая площадь квартиры около 50 квадратов
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:13

  airmax78 написав:Долярек, в России 150 млн. и 90% мечтают жить в Москве, а рядом еще миллионов 60 в Средней Азии, которые валят в Москву при первой удобной возможности. О тех, кто едет в Москву из Украины - промолчу, чтобы не ругаться матом. Поэтому в Москве квартиры 9 кв.м имеют место быть. Но ка

Там є думка професійного психолога, що норма житла на 1 людину 15 м2. Тобто 1к "хрущ" 30-32 м2 на 2 чол. - є нормою.

"Смарти" меньшої площі - пригнічують психіку тих, хто там живе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:22

  hxbbgaf написав:
  sequence написав: приходилось, увы. И в Киеве и в Броварах и в райцентре
в регионах дешевле почти на порядок

В Киеве уже не хоронят, только на Северном за Броварами. При этом если ковид, дерут еще +15000 гривен за бетонную плиту. Подонки решили на этом наживаться, не боятся ни Бога, ни черта и что боком выйдет.

Регулярно хоронят на лесном и берковцах. И это не подхоранивают, там огромные новые участки. У меня родственник на лесном, поэтому знаю. Ещё каких то 5 лет назад рядом была свалка, сейчас на месте свалки огромные новые участки с довольно быстрой заполняемостью. Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:27

  hume написав:..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы

позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:28

Слєпаков, як завжди - красава!!!

  Долярчик написав:

Ви що - не подивились цей кліп???
ТАК ЦЕ Ж БОМБА!!!!!!

Починається може трохи скучно, але потіи - йде вибух!!!!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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