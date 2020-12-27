Был бы очень неплохой бизнес, к сожалению у государства монополия. При этом от желающих похоронить родственников в черте города не было бы отбоя. Вчера проезжал какое-то похоронное агенство, так там очередь была на улицу, напомнило оп жк Диброва.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:40
Был бы очень неплохой бизнес, к сожалению у государства монополия. При этом от желающих похоронить родственников в черте города не было бы отбоя. Вчера проезжал какое-то похоронное агенство, так там очередь была на улицу, напомнило оп жк Диброва.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:41
Модер, забань рагульного флудьора-велосипедиста!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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