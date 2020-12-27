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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:41
Модер, забань рагульного флудьора-велосипедиста!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50
І тебе з Новим роком!
Не нервуйся, а просто в Новому році зроби те, що співають в приспіві цієї пісні
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Доллярчик, не обязательно всем знать, что ты квасишь с утра
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:40
В мене просто настрій з самого ранку - бомбезний!!!
З Новим роком!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:43
Это моя старая идея: сделать кладбище как в нормальных странах: газоны, одинаковые памятные плиты, никаких оград.
Кстати, колумбарий на Байковом именно так и задумывался,и проектировался. Но вильнолюди остаются вильнолюдьми и после смерти.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57
ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!©
А чого не глянути "за горизонт" і не інвестувати в приватний крематорій?(взяти всякі там ліцензії і все таке...)
Але, це ж ВІЧНИЙ, я б навіть сказав, не боячись цього слова - БЕЗСМЕРТНИЙ бізнес!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57
увы.
Надо как-то скинуться и соорудить памятник/склеп вильнолюдям, в лучших традициях: выше всех, с надстроечками-балкончиками, кондерами, разноцветными пенопластами, спутниковыми тарелками, бабками на скамейках и прочими блекджеками.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:58
а я фундамент сразу с теплым полом заливал кстати, насчет сценарного освещения, не рассматривали беспроводные системы? типа сяоми аквара или как там. километры кабеля можно сэкономить за счет батарейки 2032.
главное оружие рашистов - ложь
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