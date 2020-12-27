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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6075607660776078

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 76
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
20
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:41

Модер, забань рагульного флудьора-велосипедиста!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50

  Frant написав:Модер, забань рагульного флудьора-велосипедиста!

І тебе з Новим роком! :mrgreen:

Не нервуйся, а просто в Новому році зроби те, що співають в приспіві цієї пісні :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доллярчик, не обязательно всем знать, что ты квасишь с утра
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:40

  hume написав:Доллярчик, не обязательно всем знать, что ты квасишь с утра

В мене просто настрій з самого ранку - бомбезний!!! :D

З Новим роком! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:43

  sequence написав:
  hume написав:..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы

позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге

Это моя старая идея: сделать кладбище как в нормальных странах: газоны, одинаковые памятные плиты, никаких оград.
Кстати, колумбарий на Байковом именно так и задумывался,и проектировался. Но вильнолюди остаются вильнолюдьми и после смерти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57

ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!©

  airmax78 написав:Это моя старая идея: сделать кладбище как в нормальных странах: газоны, одинаковые памятные плиты, никаких оград

А чого не глянути "за горизонт" і не інвестувати в приватний крематорій?(взяти всякі там ліцензії і все таке...)
Але, це ж ВІЧНИЙ, я б навіть сказав, не боячись цього слова - БЕЗСМЕРТНИЙ бізнес!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57

  airmax78 написав:.. Но вильнолюди остаются вильнолюдьми и после смерти.

увы.
Надо как-то скинуться и соорудить памятник/склеп вильнолюдям, в лучших традициях: выше всех, с надстроечками-балкончиками, кондерами, разноцветными пенопластами, спутниковыми тарелками, бабками на скамейках и прочими блекджеками.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:58

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.

Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?

Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.


а я фундамент сразу с теплым полом заливал :) кстати, насчет сценарного освещения, не рассматривали беспроводные системы? типа сяоми аквара или как там. километры кабеля можно сэкономить за счет батарейки 2032.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 6075607660776078
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