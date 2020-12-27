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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня есть арендаторы отказавшиеся от отопления в пользу эл/эн. С интересом наблюдаю за экспериментом. В прошлом месяце всего 550 квт, в этом было 650квт. Обограватели с терморегуляторами. Общая площадь квартиры около 50 квадратов
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:22
Регулярно хоронят на лесном и берковцах. И это не подхоранивают, там огромные новые участки. У меня родственник на лесном, поэтому знаю. Ещё каких то 5 лет назад рядом была свалка, сейчас на месте свалки огромные новые участки с довольно быстрой заполняемостью. Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:27
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:40
Был бы очень неплохой бизнес, к сожалению у государства монополия. При этом от желающих похоронить родственников в черте города не было бы отбоя. Вчера проезжал какое-то похоронное агенство, так там очередь была на улицу, напомнило оп жк Диброва.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:43
Это моя старая идея: сделать кладбище как в нормальных странах: газоны, одинаковые памятные плиты, никаких оград.
Кстати, колумбарий на Байковом именно так и задумывался,и проектировался. Но вильнолюди остаются вильнолюдьми и после смерти.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57
ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!©
А чого не глянути "за горизонт" і не інвестувати в приватний крематорій?(взяти всякі там ліцензії і все таке...)
Але, це ж ВІЧНИЙ, я б навіть сказав, не боячись цього слова - БЕЗСМЕРТНИЙ бізнес!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57
увы.
Надо как-то скинуться и соорудить памятник/склеп вильнолюдям, в лучших традициях: выше всех, с надстроечками-балкончиками, кондерами, разноцветными пенопластами, спутниковыми тарелками, бабками на скамейках и прочими блекджеками.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:58
а я фундамент сразу с теплым полом заливал кстати, насчет сценарного освещения, не рассматривали беспроводные системы? типа сяоми аквара или как там. километры кабеля можно сэкономить за счет батарейки 2032.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:41
Я думал об этом, но это же делается на годы. А если Xiaomi перестанет все это оборудование поддерживать? Плюс у меня был не очень хороший опыт с чайником - связь постоянно терялась. Управление удалось настроить один раз и после очередной потери связи больше не удается. И это на двух чайниках Xiaomi. А представьте если так "стабильно" будет работать освещение или розетки?
P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:48
Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит
ПС
Два чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))
Востаннє редагувалось hume в Чет 31 гру, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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