RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6075607660776078>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 76
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
20
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня есть арендаторы отказавшиеся от отопления в пользу эл/эн. С интересом наблюдаю за экспериментом. В прошлом месяце всего 550 квт, в этом было 650квт. Обограватели с терморегуляторами. Общая площадь квартиры около 50 квадратов
hume
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:22

  hxbbgaf написав:
  sequence написав: приходилось, увы. И в Киеве и в Броварах и в райцентре
в регионах дешевле почти на порядок

В Киеве уже не хоронят, только на Северном за Броварами. При этом если ковид, дерут еще +15000 гривен за бетонную плиту. Подонки решили на этом наживаться, не боятся ни Бога, ни черта и что боком выйдет.

Регулярно хоронят на лесном и берковцах. И это не подхоранивают, там огромные новые участки. У меня родственник на лесном, поэтому знаю. Ещё каких то 5 лет назад рядом была свалка, сейчас на месте свалки огромные новые участки с довольно быстрой заполняемостью. Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы
hume
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:27

  hume написав:..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы

позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге
sequence
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 29.12.15
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:40

  sequence написав:
  hume написав:..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы

позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге

Был бы очень неплохой бизнес, к сожалению у государства монополия. При этом от желающих похоронить родственников в черте города не было бы отбоя. Вчера проезжал какое-то похоронное агенство, так там очередь была на улицу, напомнило оп жк Диброва.
hume
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:43

  sequence написав:
  hume написав:..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы

позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге

Это моя старая идея: сделать кладбище как в нормальных странах: газоны, одинаковые памятные плиты, никаких оград.
Кстати, колумбарий на Байковом именно так и задумывался,и проектировался. Но вильнолюди остаются вильнолюдьми и после смерти.
airmax78
 
Повідомлень: 37110
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57

ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!©

  airmax78 написав:Это моя старая идея: сделать кладбище как в нормальных странах: газоны, одинаковые памятные плиты, никаких оград

А чого не глянути "за горизонт" і не інвестувати в приватний крематорій?(взяти всякі там ліцензії і все таке...)
Але, це ж ВІЧНИЙ, я б навіть сказав, не боячись цього слова - БЕЗСМЕРТНИЙ бізнес!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9380
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:57

  airmax78 написав:.. Но вильнолюди остаются вильнолюдьми и после смерти.

увы.
Надо как-то скинуться и соорудить памятник/склеп вильнолюдям, в лучших традициях: выше всех, с надстроечками-балкончиками, кондерами, разноцветными пенопластами, спутниковыми тарелками, бабками на скамейках и прочими блекджеками.
sequence
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 29.12.15
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:58

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:ОАСК во главе с Волком - это что, какая-то надгосударственная структура? Смотрю, они делают что хотят и кладут болт на повышенное к себе внимание, на все НАБУ, ДБР и т.д. Сюр какой-то. ПЦ.

Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?

Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.


а я фундамент сразу с теплым полом заливал :) кстати, насчет сценарного освещения, не рассматривали беспроводные системы? типа сяоми аквара или как там. километры кабеля можно сэкономить за счет батарейки 2032.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:41

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Как ваш ремонт?
Уже переехали из арендного?

Нет, только стяжку с теплыми полами закончили. После НГ плитку класть начнем. Все очень сложно. В лучшем случае перееду я в июне 2021.


а я фундамент сразу с теплым полом заливал :) кстати, насчет сценарного освещения, не рассматривали беспроводные системы? типа сяоми аквара или как там. километры кабеля можно сэкономить за счет батарейки 2032.

Я думал об этом, но это же делается на годы. А если Xiaomi перестанет все это оборудование поддерживать? Плюс у меня был не очень хороший опыт с чайником - связь постоянно терялась. Управление удалось настроить один раз и после очередной потери связи больше не удается. И это на двух чайниках Xiaomi. А представьте если так "стабильно" будет работать освещение или розетки?
P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.
airmax78
 
Повідомлень: 37110
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4449 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:48

Опять он вас наипал. Всю жизнь фиксировали первым слоем специального эластичного клея.. нужен эластичный материал, а это спец клей с маркировкой. Как его можно повредить укладывая плитку одному богу известно ТК первый слой разорвать гребенкой невозможно. Средний кроссовер из салона у него будет.
А однажды я психанул и сказал плитку прям на маты укладывать. 7 лет стоит
ПС
Два чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))
Востаннє редагувалось hume в Чет 31 гру, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6075607660776078>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3326192
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232948
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19011)
31.12.2020 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.