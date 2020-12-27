Додано: Чет 31 гру, 2020 14:34

trololo написав: ..

речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee ..речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee

то все понятно, хотя в частном доме не ясно, зачем ставить аквасторож именно с вифи. Электрокран перекрыл воду и никаких лишних нервов с ложными срабатываниями, телепортацией с работы из-за капли мочи на датчике и т.д. Штор я вообще лишился, поставив внешние жалюзи (рафшторы), с пультом, но без всяких странных и неуместных (имхо) вифи.Макс заговорил о чайнике, тут меня понесло ))Всех с наступающим НГ, желаю, чтобы у всех всё сбылось: у падованов растишек все росло; у свидетелей обвала - падало; у тех кого все устраивает, чтобы так и продолжалось!Счастья всем и здоровья!