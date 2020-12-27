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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:54
hume написав:
.. чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))
гхм.. аж неудобно спросить - а эти чайники потом сами заваривают и в постель несут?
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:55
airmax78 написав:
Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.
таки наипал. это нагревательная пленкаа теории повреждается. а повредить кабель надо сильно постараться. нормально плитка стоит на нем.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:56
airmax78 написав:
Я думал об этом, но это же делается на годы. А если Xiaomi перестанет все это оборудование поддерживать?
чайник у меня хоть сяоми но без вайфая, но есть куча другой техники - фильтры воздуха, пылесосы, вентилятор и т.д. - все довольно стабильно работает. а тут через gateway и работа без интернета. напольное освещение сделал через умные розетки и управление голосом через гугл асистент, правда инглиш только был, так и привык
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 31 гру, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:58
sequence написав: hume написав:
.. чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))
гхм.. аж неудобно спросить - а эти чайники потом сами заваривают и в постель несут?
Захотел, чайку выпить, ну не идти же на кухню включать чайник, зашел в приложение в смартфоне , нужную кнопочку жмакнул, и чайник включается.
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Bolt
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:11
Bolt написав: sequence написав: hume написав:
.. чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))
гхм.. аж неудобно спросить - а эти чайники потом сами заваривают и в постель несут?
Захотел, чайку выпить, ну не идти же на кухню включать чайник, зашел в приложение в смартфоне , нужную кнопочку жмакнул, и чайник включается.
вода по HTTP заливається, а чай емейлом.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:16
Bolt написав:
.. ну не идти же на кухню включать чайник..
следующий этап - унитаз с поддержкой 802.11ac
хрень это ффсьо бестолковая - стоит дома холодильник с вифи, кондер с вифи, стиралка с вифи. По итогу толку - 0,0. Элементарный таймер задержки решает почти все что нужно от вифи.
дрон с вифи - это вещь, понимаю.
когда умный дом начнет вещи в стиралку пхать/вытаскивать/развешивать/гладить, а воду в чайник наливать (нельзя кипятить воду в чайнике несколько раз), пополнять запас яиц в холодильники тогда и поговорим. Пока это реальные понты, поярче яблокофона (у того хоть камера лучшая в классе).
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:24
sequence написав: Bolt написав:
.. ну не идти же на кухню включать чайник..
следующий этап - унитаз с поддержкой 802.11ac
хрень это ффсьо бестолковая - стоит дома холодильник с вифи, кондер с вифи, стиралка с вифи. По итогу толку - 0,0. Элементарный таймер задержки решает почти все что нужно от вифи.
дрон с вифи - это вещь, понимаю.
когда умный дом начнет вещи в стиралку пхать/вытаскивать/развешивать/гладить, а воду в чайник наливать (нельзя кипятить воду в чайнике несколько раз), пополнять запас яиц в холодильники тогда и поговорим. Пока это реальные понты, поярче яблокофона (у того хоть камера лучшая в классе).
речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:34
trololo написав:
..
речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee
то все понятно, хотя в частном доме не ясно, зачем ставить аквасторож именно с вифи. Электрокран перекрыл воду и никаких лишних нервов с ложными срабатываниями, телепортацией с работы из-за капли мочи на датчике и т.д. Штор я вообще лишился, поставив внешние жалюзи (рафшторы), с пультом, но без всяких странных и неуместных (имхо) вифи.
Макс заговорил о чайнике, тут меня понесло ))
Всех с наступающим НГ, желаю, чтобы у всех всё сбылось: у падованов растишек все росло; у свидетелей обвала - падало; у тех кого все устраивает, чтобы так и продолжалось!
Счастья всем и здоровья!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:36
trololo написав: sequence написав: Bolt написав:
.. ну не идти же на кухню включать чайник..
следующий этап - унитаз с поддержкой 802.11ac
хрень это ффсьо бестолковая - стоит дома холодильник с вифи, кондер с вифи, стиралка с вифи. По итогу толку - 0,0. Элементарный таймер задержки решает почти все что нужно от вифи.
дрон с вифи - это вещь, понимаю.
когда умный дом начнет вещи в стиралку пхать/вытаскивать/развешивать/гладить, а воду в чайник наливать (нельзя кипятить воду в чайнике несколько раз), пополнять запас яиц в холодильники тогда и поговорим. Пока это реальные понты, поярче яблокофона (у того хоть камера лучшая в классе).
речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee
Якщо умний дом навчиться готувати "божєствєнну яічніцу", то 99% жон остануться не при ділах.
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