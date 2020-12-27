RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6075607660776078

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 76
1. Зросли більш, як на 30%
32%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
20
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:54

  hume написав:.. чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))

гхм.. аж неудобно спросить - а эти чайники потом сами заваривают и в постель несут?
sequence
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 29.12.15
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:55

  airmax78 написав: Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.


таки наипал. это нагревательная пленкаа теории повреждается. а повредить кабель надо сильно постараться. нормально плитка стоит на нем.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:56

  airmax78 написав:Я думал об этом, но это же делается на годы. А если Xiaomi перестанет все это оборудование поддерживать?


чайник у меня хоть сяоми но без вайфая, но есть куча другой техники - фильтры воздуха, пылесосы, вентилятор и т.д. - все довольно стабильно работает. а тут через gateway и работа без интернета. напольное освещение сделал через умные розетки и управление голосом через гугл асистент, правда инглиш только был, так и привык
Востаннє редагувалось trololo в Чет 31 гру, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:58

  sequence написав:
  hume написав:.. чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))

гхм.. аж неудобно спросить - а эти чайники потом сами заваривают и в постель несут?

Захотел, чайку выпить, ну не идти же на кухню включать чайник, зашел в приложение в смартфоне , нужную кнопочку жмакнул, и чайник включается.
Bolt
 
Повідомлень: 510
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:11

  Bolt написав:
  sequence написав:
  hume написав:.. чайника сяоми с вайфайем.. серьезно?))

гхм.. аж неудобно спросить - а эти чайники потом сами заваривают и в постель несут?

Захотел, чайку выпить, ну не идти же на кухню включать чайник, зашел в приложение в смартфоне , нужную кнопочку жмакнул, и чайник включается.

вода по HTTP заливається, а чай емейлом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22885
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:16

  Bolt написав:.. ну не идти же на кухню включать чайник..

следующий этап - унитаз с поддержкой 802.11ac
хрень это ффсьо бестолковая - стоит дома холодильник с вифи, кондер с вифи, стиралка с вифи. По итогу толку - 0,0. Элементарный таймер задержки решает почти все что нужно от вифи.
дрон с вифи - это вещь, понимаю.
когда умный дом начнет вещи в стиралку пхать/вытаскивать/развешивать/гладить, а воду в чайник наливать (нельзя кипятить воду в чайнике несколько раз), пополнять запас яиц в холодильники тогда и поговорим. Пока это реальные понты, поярче яблокофона (у того хоть камера лучшая в классе).
sequence
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 29.12.15
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:24

  sequence написав:
  Bolt написав:.. ну не идти же на кухню включать чайник..

следующий этап - унитаз с поддержкой 802.11ac
хрень это ффсьо бестолковая - стоит дома холодильник с вифи, кондер с вифи, стиралка с вифи. По итогу толку - 0,0. Элементарный таймер задержки решает почти все что нужно от вифи.
дрон с вифи - это вещь, понимаю.
когда умный дом начнет вещи в стиралку пхать/вытаскивать/развешивать/гладить, а воду в чайник наливать (нельзя кипятить воду в чайнике несколько раз), пополнять запас яиц в холодильники тогда и поговорим. Пока это реальные понты, поярче яблокофона (у того хоть камера лучшая в классе).


речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2192 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:34

  trololo написав:..
речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee

то все понятно, хотя в частном доме не ясно, зачем ставить аквасторож именно с вифи. Электрокран перекрыл воду и никаких лишних нервов с ложными срабатываниями, телепортацией с работы из-за капли мочи на датчике и т.д. Штор я вообще лишился, поставив внешние жалюзи (рафшторы), с пультом, но без всяких странных и неуместных (имхо) вифи.
Макс заговорил о чайнике, тут меня понесло ))
Всех с наступающим НГ, желаю, чтобы у всех всё сбылось: у падованов растишек все росло; у свидетелей обвала - падало; у тех кого все устраивает, чтобы так и продолжалось!
Счастья всем и здоровья!
sequence
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 29.12.15
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:36

  trololo написав:
  sequence написав:
  Bolt написав:.. ну не идти же на кухню включать чайник..

следующий этап - унитаз с поддержкой 802.11ac
хрень это ффсьо бестолковая - стоит дома холодильник с вифи, кондер с вифи, стиралка с вифи. По итогу толку - 0,0. Элементарный таймер задержки решает почти все что нужно от вифи.
дрон с вифи - это вещь, понимаю.
когда умный дом начнет вещи в стиралку пхать/вытаскивать/развешивать/гладить, а воду в чайник наливать (нельзя кипятить воду в чайнике несколько раз), пополнять запас яиц в холодильники тогда и поговорим. Пока это реальные понты, поярче яблокофона (у того хоть камера лучшая в классе).


речь вообще то шла не о бытовухе, а об умном сценарном освещении с беспроводным управлением, датчики движения, протечки, умные шторы с привязкой к датчику света и прочие ништяки типа управления тепловым насосом. чтобы не провода штробить, а по вай фай и zigbee

Якщо умний дом навчиться готувати "божєствєнну яічніцу", то 99% жон остануться не при ділах.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22885
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6075607660776078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1967, 1968, 1969
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19683 3326192
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 19:08
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232948
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19011)
31.12.2020 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.