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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:25
Прохожий написав: sequence написав: hume написав:
..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы
позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге
может завяжете уже этот аццкий оффтоп???
Щось продаєте, чи купуєте на КРЖН?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:34
Ну хз, может лучше переплатить пару куе и по старинке...ни в
коем случае не противник новых технологий, но сначала лучше в сарае обкатать.
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hume
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:03
airmax78 написав:
P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.
Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете почти в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?
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drevlyanin
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13
drevlyanin написав: airmax78 написав:
P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.
Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?
надеюсь прораб сказал что по законам физики тепло идет вверх, поэтому конечно без утепления
1. экономия на утеплителе и работах
2. греемся от соседа снизу
3. плюс несколько см к высоте помещения
профит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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