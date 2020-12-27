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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6076607760786079

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 77
1. Зросли більш, як на 30%
31%
24
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
19%
15
6. Впали менш ніж на 10%
6%
5
7. Впали на 10 - 20%
5%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
21
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:25

  Прохожий написав:
  sequence написав:
  hume написав:..Правда пересичному без регалий туда попасть можно только за деньги. При этом попасть на лесное труднее,чем на берковцы

позволю себе побогохульствовать и предложить вложиться в землю на кладбище под дорожай, как альтернатива коммерческой недвиге

может завяжете уже этот аццкий оффтоп???

Щось продаєте, чи купуєте на КРЖН?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:34

Ну хз, может лучше переплатить пару куе и по старинке...ни в
коем случае не противник новых технологий, но сначала лучше в сарае обкатать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:03

  airmax78 написав:P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.


Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете почти в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:P.S. Сейчас подброшу дровишек хейтерам. Короче, прораб взял с меня денег за 2 стяжки. Почему? Потому что маты с кабелем нужно монтировать в верхний слой стяжки или в плиточный клей. В плиточный клей - опасно - в ходе монтажа плитки высока вероятность повреждения. Поэтому надо делать в верхний слой стяжки. Поэтому делали сначала первый слой стяжки, потом маты, потом второй слой стяжки и на него уже плитку будут клеить. Итог: стоимость устройства стяжки *2.


Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?

надеюсь прораб сказал что по законам физики тепло идет вверх, поэтому конечно без утепления
1. экономия на утеплителе и работах
2. греемся от соседа снизу
3. плюс несколько см к высоте помещения
профит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:27

С наступающим!

В качестве предновогоднего юмора и в назидание. Особо ржачные (глупые / нелепые) моменты подсветил смайлами - почти 15 лет прошло, а риторика "рост вопреки всему" продолжает доминировать

https://meget.kiev.ua/news/view/989/

15.10.2007

ОБВАЛА НЕ БУДЕТ

Несмотря на очевидную стагнацию рынка жилья :mrgreen: , полномасштабного кризиса с повсеместным падением цен на 30-50% и отказом украинцев от выплат по ипотечным кредитам (как это случилось в США :mrgreen: ) не будет.
В кредитных портфелях отечественных банков ипотечные займы занимают лишь 12-15%. Кроме того, в наследство от СССР Украина получила колоссальный дефицит жилья :mrgreen: . При среднеевропейской норме в 40-60 кв. м на одного человека в Украине этот показатель от силы дотягивает до 22 кв. м. При существующих объемах строительства, по 40 кв. м на одного жителя в Украине будет приходиться эдак году в 2060-м :mrgreen: .
Именно дефицитом жилплощади можно объяснить сентябрьское оживление на вторичном рынке недвижимости, о котором говорят риэлторы практически из всех регионов: даже в условиях перегретого рынка украинцы используют любую возможность, чтобы улучшить жилищные условия :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 6076607760786079
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