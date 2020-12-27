Прохожий написав:
может завяжете уже этот аццкий оффтоп???
Щось продаєте, чи купуєте на КРЖН?
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:25
Щось продаєте, чи купуєте на КРЖН?
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:34
Ну хз, может лучше переплатить пару куе и по старинке...ни в
коем случае не противник новых технологий, но сначала лучше в сарае обкатать.
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:03
Ну вот, оказывается(в принципе давно подозревал) вам нравится, когда на вас наезжают. Готовитесь к боям без правил?
По тёплому полу-а теплоизоляцию под стяжку надеюсь положили? Или будете почти в равной степени греть как себе пол так и соседу снизу потолок?
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:13
надеюсь прораб сказал что по законам физики тепло идет вверх, поэтому конечно без утепления
1. экономия на утеплителе и работах
2. греемся от соседа снизу
3. плюс несколько см к высоте помещения
профит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:27
С наступающим!
В качестве предновогоднего юмора и в назидание. Особо ржачные (глупые / нелепые) моменты подсветил смайлами - почти 15 лет прошло, а риторика "рост вопреки всему" продолжает доминировать
15.10.2007
ОБВАЛА НЕ БУДЕТ
Несмотря на очевидную стагнацию рынка жилья , полномасштабного кризиса с повсеместным падением цен на 30-50% и отказом украинцев от выплат по ипотечным кредитам (как это случилось в США ) не будет.
В кредитных портфелях отечественных банков ипотечные займы занимают лишь 12-15%. Кроме того, в наследство от СССР Украина получила колоссальный дефицит жилья . При среднеевропейской норме в 40-60 кв. м на одного человека в Украине этот показатель от силы дотягивает до 22 кв. м. При существующих объемах строительства, по 40 кв. м на одного жителя в Украине будет приходиться эдак году в 2060-м .
Именно дефицитом жилплощади можно объяснить сентябрьское оживление на вторичном рынке недвижимости, о котором говорят риэлторы практически из всех регионов: даже в условиях перегретого рынка украинцы используют любую возможность, чтобы улучшить жилищные условия
Додано: Чет 31 гру, 2020 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот тут все скорые на расправу. Ну я и сам такой. Теплоизоляция под стяжкой у меня еще от Застройщика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 19:02
Не верю что наипал. Перестраховался - это вполне. Толщина долива стяжки у меня достигает местами 4-5 см. Просто уложить маты на существующую стяжку и залить - вариант не очень - получится что маты уйдут слишком глубоко. Поэтому и пришлось сначала долить стяжку, а потом сделать последний слой с матами в нем. Вполне справедливая двойная работа. То что маты повредить невозможно - тоже далеко не факт - не зря в инструкции к ним пишут: ходить по матам в обуви с мягкой подошвой, по-чаще проверять сопротивление.
Укладывать в плиточный клей - идея тоже так себе, т.к. на полу плитка 90 на 90 и ее правильно укладывать на ровную поверхность и особо не подвигаешь. А какая может быть ровная поверхность если у тебя там клей в перемешку с кабелем?
P.S. Чайники я не покупал - мне их Мастеркард подарил вместо кэшбека у них программа действует. Чайник охренительный. 5 лет - работает как часы. Новый стоит в запасе.
Додано: Чет 31 гру, 2020 19:53
Спорить с вашим прорабом не буду. Но в стяжку обычно утапливают не маты, а кабель. Сверху заливают 3-5 см стяжки. Теперь представьте сколько этот пирог будет прогреваться. 4см бетона+клей+керамогранит. Чтоб супруга ходила к завтраку по тепленькому включить придется в 4 утра.
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:00
Так именно ж поэтому и пришлось мне оплатить двойной тариф. Если бы маты остались в нижнем слое доливаемой стяжки - так бы и получилось. А у меня они в верхнем слое - прямо под слоем плиточного клея - т.е. на глубине максимум 1-1.5 см под плиткой.
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:17
Ну вы же сами напросились. Даже если застройщик там чего то положил, миллиметра три наверное, это малёхо не то. Утеплитель (хотя бы 3-4 см) ложится на плиту перекрытия, под толстую стяжку, когда тёплые полы используют как основной источник обогрева помещения, например греют весь толстый "пирог"(10-15см) пола ночью, во время действия пониженного тарифа на электричество (с 23.00 до 7.00 коф. 0.5) при наличии двухтарифного счётчика электроэнергии.
Днём таймер отключает эл. и вся эта махина служит теплоаккумулятором, медленно отдавая тепло до следующего включения. Весь этот толстый сендвич очень медленно нагревается и так же медленно остывает.
Если же тёплые полы используются локально и только на относительно короткий период времени, утеплитель ложится под относительно тонкую, "верхнюю" стяжку (опять же не меньше 3-4 см стиродура, пробки или что там вам захочется), которую вы и так доливали. Тогда температура пола становится гораздо более точно управляемой- быстрее нагревается и быстрее остывает.
Всех с наступающим новым годом! Пусть счастье и радость не покидают ваши квадратные метры!
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